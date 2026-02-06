 İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Qafar Ağayev17:30 - Bu gün
İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın təqdimolunma mərasimində etdiyi çıxış müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində sülhün, qarşılıqlı etimadın və humanist dəyərlərin əhəmiyyətini bir daha ön plana çıxardı”.

Bunu 1news.az-a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Şahin Seyidzadə deyib.

Deputat bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin bu nüfuzlu mükafata layiq görülməsi təkcə bir dövlət başçısının fəaliyyəti ilə deyil, bütövlükdə Azərbaycanın son illərdə yürütdüyü ardıcıl və məsuliyyətli sülh siyasəti ilə bağlıdır:

“Prezident çıxışında ilk növbədə qeyd etdi ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin banisi, mərhum Şeyx Zayedin adını daşıyan bu mükafata layiq görülmək onun üçün böyük şərəfdir. Şeyx Zayedin uzaqgörən siyasəti, humanizmə əsaslanan liderlik modeli və sülhsevər baxışları bu gün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini dünyanın ən firavan və sabit ölkələrindən birinə çevirmişdir. Məhz bu siyasi irs müasir beynəlxalq münasibətlərdə nümunə kimi qəbul olunur”.

Şahin Seyidzadə

Şahin Seyidzadə qeyd edib ki, dövlət başçısı Şeyx Zayedin siyasi kursunun bu gün onun layiqli davamçısı Şeyx Məhəmməd tərəfindən uğurla davam etdirildiyini və BƏƏ-nin tolerantlıq modelinin beynəlxalq miqyasda multikulturalizm nümunəsi kimi qəbul edildiyini vurğulayıb:

“Prezident İlham Əliyev dinlərarası dialoqun inkişafına verdikləri töhfəyə görə Əl-Əzhərin böyük imamı doktor Əhməd Əl-Tayyibə və Roma Papasına təşəkkürünü bildirdi. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, Azərbaycan və Ermənistan 30 ildən artıq müharibə şəraitində yaşamış, lakin artıq altı aydır ki, regionda sülh mühiti formalaşmaqdadır. Prezidentin sözlərinə görə, Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampın ev sahibliyi etdiyi tarixi Zirvə Görüşündən sonrakı dövr tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq və dayanıqlı sülhə doğru real irəliləyiş mərhələsi olmuşdur”.

Deputatın sözlərinə görə, 2025-ci il avqustun 8-də keçirilmiş üçtərəfli Zirvə Görüşü nəticəsində sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallığın formalaşmasına zəmin yaradıb:

“Altı aylıq sülh dövründə əldə edilən real nəticələr də çıxışda diqqətə çatdırıldı. Azərbaycan yalnız nəqliyyat məhdudiyyətlərini aradan qaldırmamış, eyni zamanda Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlamışdır. Prezident İlham Əliyev vurğuladı ki, Azərbaycanın və Ermənistanın təcrübəsi ağır tarixi travmalara baxmayaraq sülhün mümkün olduğunu göstərir. Bu çıxış Azərbaycanın sülh quruculuğu sahəsində beynəlxalq nüfuzunun artdığını bir daha nümayiş etdirdi”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə “Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı”nın təqdimolunma mərasimində iştirak edib.

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Siyasət

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Nigar Məmmədova: Azərbaycan müharibə cinayətləri törətmiş canilərin qanun qarşısında cavab verməsini təmin etdi

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Deputat: İyun ayına qədər biz sülh müqaviləsini imzalaya bilərik

Hikmət Babaoğlu: Qərbi azərbaycanlılar indiki Ermənistan ərazisində zəngin mədəni irs formalaşdırıblar

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Son xəbərlər

Bakının yaşıllıqlara 25 680 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib

Bu gün, 17:55

ADY sərnişindaşımanı 20% artırıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 17:48

İlham Əliyevin Əbu-Dabidə verdiyi mesaj: Sülh, etimad və humanist dəyrlər - ŞƏRH

Bu gün, 17:30

Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə keçirilən beynəlxalq sərgidə təqdim olunur

Bu gün, 17:22

Dövlət-özəl tərəfdaşlığının iqtisadi inkişafda rolu

Bu gün, 17:12

Nazirlər Kabineti gömrük rüsumları ilə bağlı qərar verib

Bu gün, 17:08

Zakir Həsənov İran müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri ilə görüşüb - VİDEO

Bu gün, 16:46

Bakıda iki müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir - XƏRİTƏ

Bu gün, 16:42

Burhanettin Duran: “Əsrin fəlakəti” xalqımızın həmrəyliyini, yenidən qurmaq əzmini ortaya qoydu

Bu gün, 16:35

“İdrak” liseyində güllələnən müəllim əməliyyatdan çıxıb, vəziyyəti açıqlandı - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

Türkiyədə dəhşətli zəlzələnin ildönümdə yenə zəlzələ baş verib

Bu gün, 15:58

Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstanla ilk yoxlama oyununu keçirib

Bu gün, 15:48

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi BOK-a etirazını bildirib

Bu gün, 15:20

General DSX Mərkəzi Aparatına rəhbər təyin olundu

Bu gün, 15:13

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25
Bütün xəbərlər