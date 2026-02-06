 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:37 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0052 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2154 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0052

100 Rusiya rublu

2,2154

1 Avstraliya dolları

1,1802

1 Belarus rublu

0,5977

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1158

1 Çexiya kronu

0,0826

1 Çin yuanı

0,2450

1 Danimarka kronu

0,2685

1 Gürcü larisi

0,6325

1 Honq Konq dolları

0,2176

1 Hindistan rupisi

0,0188

1 İngilis funt sterlinqi

2,3052

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1880

1 İsveçrə frankı

2,1892

1 İsrail şekeli

0,5437

1 Kanada dolları

1,2413

1 Küveyt dinarı

5,5312

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3427

1 Qətər rialı

0,4662

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5272

1 Moldova leyi

0,1007

1 Norveç kronu

0,1737

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6076

1 Polşa zlotası

0,4744

1 Rumıniya leyi

0,3937

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3346

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4533

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3335

Türk lirəsi

0,0390

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0394

Yapon yeni

1,0854

Yeni Zelandiya dolları

1,0146

Qızıl

8174,1950

Gümüş

123,0588

Platin

3350,1390

Palladium

2779,3640

