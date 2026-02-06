Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edib
Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Azərbaycanın startap nümayəndələri ilə dövlətin dəstək mexanizmlərini müzakirə edib.
1news.az xəbər verir ki, bunu nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Startap nümayəndələri ilə görüş keçirdik. Görüşdə ölkəmizdə startap ekosisteminin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə etdik" – deyə o qeyd edib.
R. Nəbiyev görüşdə eyni zamanda innovativ təşəbbüslərin təşviqi üçün irəli sürülən təkliflərin nəzərdən keçirildiyini və dövlətin bu prosesdə göstərə biləcəyi dəstək mexanizmləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldığını vurğulayıb.
