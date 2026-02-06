 “İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Qafar Ağayev11:13 - Bu gün
“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

06.02.2026-ci il tarixində saat 09:10 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Binəqədi rayonu "İdrak" liseyindən çağırış qeydə alınıb.

Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin və Kliniki Tibbi Mərkəzdən 1news.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub.

Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 1997-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın) Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub.

Odlu silahdan açılan atəşlə zədələnmə diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, müvafiq laborator və instrumental müayinələr aparılıb.

Hazırda onun müalicəsi Cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti orta ağırdır.

Həmçinin oxuya bilərsiz:

Bakıda liseydə silahlı insident olub

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Paylaş:
228

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Cəmiyyət

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Cəmiyyət

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

Fevralda hava necə olacaq? - Aylıq proqnoz açıqlandı

“Nar” və Dövlət Məşğulluq Agentliyi Anlaşma Memorandumu imzaladı

Bakıda restoranda yanğın olub - VİDEO

Saxta kredit təklifləri ilə milyonluq dələduzluğun qarşısı alındı - VİDEO

Son xəbərlər

Mətbuat Şurasından “İdrak” liseyindəki hadisə ilə bağlı media nümayəndələrinə ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 14:56

Sumqayıtda zavod ərazisində yanğın-taktiki təlimi keçirilib - VİDEO

Bu gün, 14:39

Azercell-dən xüsusi “Samsung” kampaniyası!

Bu gün, 14:31

Ermənistan parlamentinin sədri Robert Koçaryanı məhkəməyə verib

Bu gün, 14:16

Pakistanın paytaxtında məsciddə partlayış baş verib

Bu gün, 13:59

Azərbaycanda ötən ay vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:25

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Bu gün, 13:00

Şənbə gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:35

Ölkədə quş qripi və Nyukasl xəstəliyinə yoluxma halı aşkarlanmayıb

Bu gün, 12:24

Prezident: Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətdən narahatdır

Bu gün, 12:19

ETX bank və dövlət sektorlarına qarşı fişinq cəhdini müəyyən edib

Bu gün, 12:16

Prezident İlham Əliyev İranın müdafiə nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:11

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə müntəzəm avtobus reysləri ilə səfər edənlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:55

Masqatda ABŞ–İran danışıqları keçirilir

Bu gün, 11:50

FHN yaşayış kompleksində şərti yanğın təlimi keçirib - VİDEO

Bu gün, 11:36

“İdrak” liseyində güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqladı

Bu gün, 11:13

Müəllimin xəsarət alması faktı ilə bağlı araşdırma aparılır - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:11

Bakıda 540 qram çəkidə dünyaya gələn körpə xilas edilib

Bu gün, 11:00

XİN: Azərbaycan dövləti və xalqı hər zaman Türkiyənin yanındadır

Bu gün, 10:54

Bakıda liseydə silahlı insident olub

Bu gün, 10:30
Bütün xəbərlər