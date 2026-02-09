 Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

Qafar Ağayev17:38 - 09 / 02 / 2026
Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib.

Bu barədə 1news.az DİM-dən məlumta verilib.

Bildirilib ki, dövlət qulluğuna qəbul üzrə müsabiqənin İnformasiya texnologiyaları üzrə test imtahanı proqramlarına müəyyən dəyişiklik edilib. Belə ki, BB vəzifə qrupu üzrə proqrama "Əməliyyat sistemləri" bölməsi, AB vəzifə qrupuna aid proqrama isə "Microsoft Excel 2019 cədvəl prosessoru" bölməsinə aid olan Funksiya kateqoriyaları və MS Excel 2019 elektron cədvəlinin əsas funksiyaları və onlardan istifadə qaydaları mövzuları əlavə edilib.

Pqoqramdakı dəyişiklik 2026-cı il aprel ayından etibarən keçirilən imtahanların məzmununda əks olunacaq.

Proqramla tanış olmaq üçün aşağıdakı linkdə müvafik keçidə daxil olun: https://exidmet.dim.gov.az/dqq/Elan/TestImtProq

Paylaş:
181

Aktual

Rəsmi

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

Rəsmi

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

Mədəniyyət

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

Cəmiyyət

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

Redaktorun seçimi

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Sizin üçün xəbərlər

İrşad-da “Yaşıl Cümə” gəldi – ürəklə seç! - FOTO - VİDEO

Kərimov qardaşlarının Rumıniya macəraları - Çoxsaylı mülklər necə əldə edilib?

Güllələnən müəllimin vəziyyəti açıqlanıb

PAŞA Holding-in təşkilatçılığı ilə Bakıda regional “LEGIS Hüquq Forum”u keçirilir - FOTO

Son xəbərlər

Sabahdan musiqi müəllimlərinin attestasiyasına başlanır

09 / 02 / 2026, 17:53

Avrasiya Nəqliyyat Marşrutuna maraq artır: Gürcüstan Beynəlxalq Assosiasiyaya qoşuldu

09 / 02 / 2026, 17:47

ABŞ vitse-prezidentinin Ermənistana səfəri başlayıb

09 / 02 / 2026, 17:45

Dövlət qulluğuna qəbul imtahanının test proqramına dəyişiklik edilib

09 / 02 / 2026, 17:38

Prezidentin icra başçısı təyin etdiyi Tahir Budaqov kimdir? - DOSYE

09 / 02 / 2026, 17:28

Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə başçı təyin edilib

09 / 02 / 2026, 17:19

Azərbaycanda əmək pensiyaları indeksləşdiriləcək - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:17

Tahir Budaqov vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

09 / 02 / 2026, 17:16

Azərbaycan, Özbəkistan və Gürcüstan arasında Orta Dəhlizin inkişafı üzrə əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

09 / 02 / 2026, 17:08

FHN qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət etdi

09 / 02 / 2026, 16:49

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

09 / 02 / 2026, 16:28

Elza İbrahimovanın adı bu məktəbə verilib

09 / 02 / 2026, 16:25

Bu məktəbə Fikrət Qocanın adı verilib - QƏRAR

09 / 02 / 2026, 16:19

Naxçıvana yeni Baş nazir təyin olundu - FOTO

09 / 02 / 2026, 15:58

Bakıda 7600 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır

09 / 02 / 2026, 15:54

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

09 / 02 / 2026, 15:37

Emoməli Rəhmon Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

09 / 02 / 2026, 15:33

Daxili İşlər Nazirliyi qadın namizədlərin xidmətə qəbulu ilə bağlı müsabiqə elan edib

09 / 02 / 2026, 15:06

İlham Əliyev Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib - Sərəncam

09 / 02 / 2026, 14:41

Samuxda evdə 26 yaşlı oğlanın meyiti tapılıb

09 / 02 / 2026, 14:39
Bütün xəbərlər