NATO İranın Türkiyəni hədəfə almasını qınayıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun sözçüsü Allison Hart açıqlama verib.
Onun sözlərinə görə, alyans İranın regionda davam edən hücumlarını pisləyir və bütün müttəfiqlərlə, o cümlədən Türkiyə ilə həmrəy olduğunu bildirir.
“Biz İranın Türkiyəni hədəfə almasını qətiyyətlə pisləyirik. İran region üzrə ayrı-seçkilik etmədən hücumlarını davam etdirdiyi bir vaxtda NATO bütün müttəfiqlərlə, o cümlədən Türkiyə ilə möhkəm həmrəylik nümayiş etdirir. Hava və raketdən müdafiə də daxil olmaqla, bütün istiqamətlər üzrə çəkindirmə və müdafiə mövqeyimiz güclü olaraq qalır”, – deyə Hart vurğulayıb.
