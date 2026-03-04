 NATO İranın Türkiyəni hədəfə almasını qınayıb | 1news.az | Xəbərlər
NATO İranın Türkiyəni hədəfə almasını qınayıb

Qafar Ağayev17:00 - Bu gün
NATO İranın Türkiyəni hədəfə almasını qınayıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun sözçüsü Allison Hart açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, alyans İranın regionda davam edən hücumlarını pisləyir və bütün müttəfiqlərlə, o cümlədən Türkiyə ilə həmrəy olduğunu bildirir.

“Biz İranın Türkiyəni hədəfə almasını qətiyyətlə pisləyirik. İran region üzrə ayrı-seçkilik etmədən hücumlarını davam etdirdiyi bir vaxtda NATO bütün müttəfiqlərlə, o cümlədən Türkiyə ilə möhkəm həmrəylik nümayiş etdirir. Hava və raketdən müdafiə də daxil olmaqla, bütün istiqamətlər üzrə çəkindirmə və müdafiə mövqeyimiz güclü olaraq qalır”, – deyə Hart vurğulayıb.

