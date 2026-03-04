Abşeronda 4 evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Abşeron rayonunda silsilə oğurluq hadisəsi qeydə alınıb.
Naməlum şəxs ayrı-ayrı dörd evdən elektrik naqilləri, su qızdırıcılar, 1600 manat dəyərində 4 ədəd avtomobil təkəri və digər dəyərli əşyaları talayıb.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlə 28 yaşlı A.Məmmədov qeyd olunan əməlləri törətməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun evlərdə heç kimin olmadığını dəqiqləşdirdikdən sonra talama cinayətlərini reallaşdırdığı məlum olub.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
92