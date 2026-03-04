Hakan Fidan iranlı həmkarı ilə danışdı: Ankaranın reaksiyasını çatdırdı
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı aparıb.
1news.az bu barədə "TRT haber"ə istinadən xəbər verir ki, Hakan Fidan Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirilmiş ballistik raketlə bağlı rəsmi Ankaranın reaksiyasını Əraqçiyə çatdırıb, münaqişənin yayılmasına səbəb ola biləcək hər hansı addımdan çəkinməyin lazım olduğunu bildirib.
Həmçinin baxın:
İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi
164