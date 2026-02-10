 Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib | 1news.az | Xəbərlər
Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib

Qafar Ağayev11:12 - Bu gün
Hikmət Hacıyev Türkiyə XİN rəsmisi ilə regional prosesləri müzakirə edib

Prezidentin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz Baş İdarəsinin rəisi, səfir Mehmet Samsar və Türkiyənin səfiri Birol Akgün ilə görüşüb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin sosial media hesablarında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, görüşdə ikitərəfli münasibətlər və regional proseslər müzakirə edilib.

