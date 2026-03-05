 Samir Şərifov: Azərbaycan fiskal intizamı qoruyaraq sabitliyi təmin edən ölkələr sırasındadır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Samir Şərifov: Azərbaycan fiskal intizamı qoruyaraq sabitliyi təmin edən ölkələr sırasındadır

Qafar Ağayev10:38 - Bu gün
Samir Şərifov: Azərbaycan fiskal intizamı qoruyaraq sabitliyi təmin edən ölkələr sırasındadır

“Dünyada baş verən proseslər fonunda iqtisadi qərarların qəbulu əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha mürəkkəb və çoxölçülü xarakter daşıyır”.

1news.az xəbər verir ki, bunu “Vergi Sistemində Gələcəyə Baxış: Yeni İdarəetmə Modeli və Data Əsaslı Qərarlar” Forumunda Baş nazirin müavini Samir Şərifov deyib.

O bildirib ki, qlobal iqtisadiyyatda artan geosiyasi risklər, enerji bazarlarında qeyri-sabitlik, maliyyə axınlarının dəyişkənliyi və ticarət proteksionizmi dövlətlər qarşısında yeni çağırışlar formalaşdırır.

“Belə şəraitdə əsas məsələ qısamüddətli reaksiyalar vermək deyil, dayanıqlı və çevik iqtisadi idarəetmə modelini qoruyub saxlamaqdır”.

Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, Azərbaycan iqtisadi siyasətini qlobal proseslərdən təcrid olunmuş şəkildə deyil, onların real təsirləri nəzərə alınmaqla formalaşdırır.

Onun sözlərinə görə, xarici təsirlərin ölkənin daxili dayanıqlılığına mənfi təsir göstərə biləcəyi hallarda onların maksimum dərəcədə neytrallaşdırılması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir.

S.Şərifov qeyd edib ki, makroiqtisadi sabitlik öz-özünə formalaşan nəticə deyil: “Bu, ardıcıl siyasətin, məsuliyyətli fiskal yanaşmanın və institusional qərarların məntiqi nəticəsidir. Bir çox ölkələr artan büdcə kəsirləri və borclanma təzyiqləri ilə üzləşdiyi halda, Azərbaycan fiskal intizamı qoruyaraq sabitliyi təmin edən ölkələr sırasındadır”.

O əlavə edib ki, fiskal, vergi, sosial və maliyyə siyasəti ayrı-ayrı alətlər kimi deyil, vahid sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir.

Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, məhz bu yanaşma iqtisadi siyasətin effektivliyini və əldə olunan nəticələrin uzunmüddətli olmasını təmin edir.

Paylaş:
109

Aktual

Cəmiyyət

Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Siyasət

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

Siyasət

XİN: “İki nəfər mülki şəxs yaralanıb”

Siyasət

İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, nota təqdim veriləcək

Cəmiyyət

Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumundan sonra Naxçıvanda tədris dayandırılacaq? - RƏSMİ CAVAB

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığına dron düşüb - SON DƏQİQƏ - VİDEO

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

İranın atdığı ballistik raket Türkiyə hava məkanında zərərsizləşdirildi

Sumqayıtda avtomobil qazıntı işləri aparılan əraziyə düşüb

Tunellər, yeni yol, mübadilə mərkəzi - AYNA Xırdalanda sıxlığı azaldacaq yeni layihəyə başlayacaq - VİDEO

Bəhreyn Krallığında səfir təyin edilən Cavidan Hüseynov kimdir? - DOSYE

Son xəbərlər

Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:42

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi: İranın hücum aktları cavabsız qalmayacaq

Bu gün, 13:26

XİN: “İki nəfər mülki şəxs yaralanıb”

Bu gün, 13:03

İran səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, nota təqdim veriləcək

Bu gün, 12:52

Azərbaycan XİN İranın Naxçıvana hücumu ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 12:46

İranın Naxçıvan aeroportuna dron hücumundan sonra Naxçıvanda tədris dayandırılacaq? - RƏSMİ CAVAB

Bu gün, 12:42

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:38

Prezident kənd təsərrüfatında güzəştli maliyyələşdirmə barədə fərman imzalayıb

Bu gün, 12:36

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı yaxınlığına dron düşüb - SON DƏQİQƏ - VİDEO

Bu gün, 12:13

DVX yeni idarəetmə modeli ilə ədalətli və şəffaf vergi sistemi qurmağı hədəfləyir – Orxan Nəzərli

Bu gün, 12:08

ADY sərnişin qatarlarına qarşı daş atmaların sayını açıqlayıb

Bu gün, 12:01

Avtoxuliqanlıq edib videosunu sosial şəbəkədə paylaşan sürücü həbs edilib

Bu gün, 11:39

Gəncədə türkiyəli iş adamı evində ölü tapıldı

Bu gün, 11:38

DVX rəisi: Vətəndaşlar ƏDV-ni daha tez əldə edə biləcək

Bu gün, 11:26

Orxan Nəzərli: Dövlət büdcəsinə 16,4 mlrd. manata yaxın vergi daxilolması təmin olunub

Bu gün, 11:18

Mikayıl Cabbarov: 2025-ci ildə Azərbaycanda vergi daxilolmaları rekord səviyyəyə çatıb

Bu gün, 11:06

Nazir: Azərbaycanın sərmayə mühiti investorlar üçün etibarlı hesab edilir

Bu gün, 10:58

Mikayıl Cabbarov: Qeyri-neft-qaz sektorunun ÜDM-də payı 71,5 faizə yüksəlib

Bu gün, 10:52

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan regional və qlobal miqyasda etibarlı tərəfdaş imicinə malikdir”

Bu gün, 10:50

“2025-ci il Azərbaycanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi baxımından əlamətdar il olub”

Bu gün, 10:46
Bütün xəbərlər