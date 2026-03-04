Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO
Abşeron rayonunun Qobu və Güzdək qəsəbələrinin məktəbliləri üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edildi.
Bu barədə 1news.az-a Milli Məclisin deputatı Nigar Məmmədova məlumat verib.
Deputat bildirib ki, səfərin əsas məqsədi şagirdlərin ali təhsil mühiti ilə yaxından tanışlığını təmin etmək, onların gələcək ixtisas seçiminə dəstək göstərmək və xüsusilə tibb sahəsinə marağı artırmaqdır.
İnfotur zamanı şagirdlər universitetin tədris korpusları, laboratoriyaları və muzeyləri ilə tanış oldular. Onlara tibb ixtisasları, təhsil prosesi, tələbə həyatı və akademik imkanlar barədə ətraflı məlumat verildi. Müasir tibbin inkişaf istiqamətləri, innovativ yanaşmalar və gələcək perspektivlər barədə təqdimatlar böyük maraqla qarşılandı.
Şagirdlər, eyni zamanda, tibb sahəsində karyera imkanları, rezidentura mərhələsi və beynəlxalq əməkdaşlıq proqramları haqqında məlumat əldə etdilər.
Belə maarifləndirici təşəbbüslər şagirdlərin dünyagörüşünün genişlənməsinə və peşə seçimində düzgün qərar vermələrinə mühüm töhfədir.