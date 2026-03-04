 Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

11:24 - Bu gün
Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Abşeron rayonunun Qobu və Güzdək qəsəbələrinin məktəbliləri üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edildi.

Bu barədə 1news.az-a Milli Məclisin deputatı Nigar Məmmədova məlumat verib.

Deputat bildirib ki, səfərin əsas məqsədi şagirdlərin ali təhsil mühiti ilə yaxından tanışlığını təmin etmək, onların gələcək ixtisas seçiminə dəstək göstərmək və xüsusilə tibb sahəsinə marağı artırmaqdır.
İnfotur zamanı şagirdlər universitetin tədris korpusları, laboratoriyaları və muzeyləri ilə tanış oldular. Onlara tibb ixtisasları, təhsil prosesi, tələbə həyatı və akademik imkanlar barədə ətraflı məlumat verildi. Müasir tibbin inkişaf istiqamətləri, innovativ yanaşmalar və gələcək perspektivlər barədə təqdimatlar böyük maraqla qarşılandı.
Şagirdlər, eyni zamanda, tibb sahəsində karyera imkanları, rezidentura mərhələsi və beynəlxalq əməkdaşlıq proqramları haqqında məlumat əldə etdilər.

Belə maarifləndirici təşəbbüslər şagirdlərin dünyagörüşünün genişlənməsinə və peşə seçimində düzgün qərar vermələrinə mühüm töhfədir.

Paylaş:
109

Aktual

Rəsmi

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 1161 nəfər təxliyə edilib - FOTO

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dolları keçib

Siyasət

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

İlham Əliyev: Hazırda Azərbaycan qazının istehlakçısı olan ölkələrin sayı 16-ya çatıb

Azərbaycan Prezidenti: Əminəm ki, biz yaxşı həll yolları tapacağıq

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Fransa səfiri Azərbaycana təşəkkür edib

Putin İranla əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

XİN hazırda İranda olan Azərbaycan vətəndaşlarına MÜRACİƏT

Son xəbərlər

Ədliyyə Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində fevral ayında xidmət səviyyəsi 91 faizi keçib

Bu gün, 13:55

İsfahan və Şiraz şəhərlərində İranın hərbi obyektlərinə hava zərbələri endirilib

Bu gün, 13:47

Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilməsi üçün 62 min manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Bu gün, 13:25

Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib - FOTO

Bu gün, 13:08

İsrail F-35 ilə Tehran səmasında İran qırıcısını vurdu

Bu gün, 12:57

Cümə axşamına gözlənilən hava - PROQNOZ

Bu gün, 12:42

“TələbəPlus” kartı ilə ictimai nəqliyyatda 10 faiz endirim planlaşdırılır - RƏSMİ

Bu gün, 12:40

Bakıda növbəti Beynəlxalq Xalça Festivalı keçiriləcək

Bu gün, 12:39

İrandan Azərbaycana daha 21 nəfər təxliyə olunub - FOTO

Bu gün, 12:27

BDYPİ vətəndaşlara müraciət etdi: Saxta bildirişlər yayılır

Bu gün, 12:12

AQTA heyvan sahiblərini və fermerləri heyvanlarını qeydiyyatdan keçirməyə çağırır - VİDEO

Bu gün, 12:09

“Liderlərlə fərq azalır, podiuma isə cəmi bir addım qalır” - Nurid Şəkərəliyev

Bu gün, 12:01

Bu ay pensiya, müavinət və təqaüdlər qrafikdən əvvəl ödəniləcək

Bu gün, 11:57

Xəzərdə köməksiz qalan balıqçılar xilas edilib - FOTO

Bu gün, 11:49

Kəngərli və Culfa rayonlarında silah-sursat aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 11:40

Agentlikdən Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı çağırış: Rəsmi mənbələrə istinad edin

Bu gün, 11:36

ABŞ ordusu İranla müharibədə həlak olan ilk hərbçilərin adlarını açıqlayıb

Bu gün, 11:26

Məktəblilər üçün Azərbaycan Tibb Universitetinə maarifləndirici səfər təşkil edilib - FOTO

Bu gün, 11:24

Ötən gün xeyli sayda silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 11:16

Nazir: Əsas prioritetlərdən biri yerli idmançıların qış idman növlərində təmsil olunmasıdır

Bu gün, 11:03
Bütün xəbərlər