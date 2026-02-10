Nəriman Axundzadə ABŞ klubuna transfer olur? - “Qarabağ”dan AÇIQLAMA
"Qarabağ"ın hücumçusu Nəriman Axundzadə ilə bağlı MLS (ABŞ) təmsilçisi "Kolumbus Kru" (Columbus Crew) klubu ilə aparılan danışıqları yekun mərhələyə çatıb.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Qarabağ” klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mövcud razılaşmaya əsasən, futbolçuya qarşı tərəf ilə şəxsi müqavilə şərtlərinin müzakirə edilməsinə icazə verilmişdir.
Prosesin növbəti mərhələləri ilə bağlı əlavə məlumat rəsmi şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
152