Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır
Milli Qəhrəman Salatın Əsgərovanın oğlu, tanınmış jurnalist Ceyhun Əsgərov yeni reabilitasiya mərkəzi açır.
1news.az Teleqraf-a istinadla xəbər verir ki, açıqlama verən jurnalist bu qərarının səbəblərinə toxunub:
“Əslində öz sahəmə - kütləvi informasiya vasitələrinə qayıtmağı düşünürdüm. İxtisasım həkimlik olsa da, 23 il jurnalist kimi fəaliyyət göstərdiyimə görə bu sahə mənə doğmadır. Amma reabilitasiya sferası ilə tanış olanda bunun insanlar üçün nə qədər vacib olduğunu anladım. İnsanlar asılılığın nə olduğunu tam bilmir, buna barmaqarası baxırlar. Əslində, asılılıq ölümcül xəstəlikdir, hətta deyərdim ki, xərçəngdən də ağırdır”.
Ceyhun Əsgərov Azərbaycanda reabilitasiya sahəsinin yeni olduğunu və müəyyən çatışmazlıqların mövcudluğunu qeyd edib: “Bu sahə ölkəmizdə son 5-6 ildir ki, inkişaf etməyə başlayıb. İstəyirəm ki, diqqətimi bu sahədə olan mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına cəmləyim və yeni reabilitasiya mərkəzi açım. Asılı gənclərimizin bu bəladan qurtulması üçün vasitəçi olmaq niyyətimdəyəm”.
Jurnalist həmçinin bu sahədə qanunvericilik bazasının yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb: “Qanun olmayanda nəyin qanuni, nəyin qanunsuz olduğu bilinmir. Mütləq şəkildə bu barədə qanun qəbul olunmalıdır.
Digər tərəfdən, reabilitasiya mərkəzlərinin çoxu ictimaiyyət üçün qapalıdır. Fikrimcə, daha açıq və yeni modellər hazırlayıb cəmiyyətə təqdim etmək lazımdır ki, əlavə suallar yaranmasın”.
Xatırladaq ki, bir gün öncə əməkdar jurnalist, tanınmış keçmiş aparıcı Nəsimi Nəbizadə də reabilitasiya mərkəzi açacağını açıqlamışdı.