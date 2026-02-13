 Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir

14:37 - Bu gün
Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir

Beynəlxalq Robot Olimpiadasının (“RobotChallenge”) Azərbaycanda keçiriləcək yerli mərhələsinə hazırlıq işləri uğurla davam edir.

Azercell-in dəstəyi ilə həyata keçirilən layihə ölkədə innovasiya, texnologiya və STEAM sahələrinə marağın artmasına töhfə verir. Mobil operator yarışın milli seçim mərhələsinin rəsmi sponsorlarından biri olaraq gənclərin texnoloji bilik və bacarıqlarının inkişafını təşviq edir.

Hazırlıq mərhələsi çərçivəsində müxtəlif dövlət məktəblərində və özəl təhsil mərkəzlərində “RobotChallenge” ilə bağlı maarifləndirici tədbirlər baş tutub, bir sıra yerli universitetlərdə infosessiyaların təşkili planlaşdırılıb. Həmçinin şagird və tələbələr üçün seminarların, sahə mütəxəssislərinin iştirakı ilə panel müzakirələrin, interaktiv təlimlərin də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Olimpiadanın əsas məqsədi robototexnika və STEAM (Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyat) yönümlü biliklərə marağı gücləndirmək, istedadlı məktəbliləri aşkar etmək və onların beynəlxalq səviyyədə çıxışını təmin etməkdir. Milli seçim mərhələsində yüksək nəticə göstərən komandalar Azərbaycanı Çində keçiriləcək beynəlxalq finalda təmsil edəcəklər.

Xatırladaq ki, yarışa qeydiyyat proqramlaşdırma istiqaməti üzrə (onlayn formatda) 18 fevral 2026-cı il, robototexnika istiqaməti üzrə isə 25 mart 2026-cı il tarixinədək açıqdır.

“RobotChallenge 2026” barədə ətraflı məlumat və qeydiyyat üçün məktəblilər və komandalar www.robotchallenge.az saytına müraciət edə bilərlər.

Reklam hüququnda

Paylaş:
88

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb - VİDEO

Cəmiyyət

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar - VİDEO

Dövlət orqanlarında 17 vakant vəzifə daxili müsahibəyə çıxarılıb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Tərtərdə narkotikə görə saxlanılan şəxs həbs olunub

Baş prokurordan yeni təyinat

Bakıda bacı-qardaş dəm qazından boğularaq ölüb

Son xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Bu gün, 17:53

Şuşanın qədim tarixə malik meydan və küçələri – şəhərsalma mədəniyyətinin nümunəsi

Bu gün, 17:43

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

Bu gün, 17:38

Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar - VİDEO

Bu gün, 17:33

İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib

Bu gün, 17:19

Dövlət orqanlarında 17 vakant vəzifə daxili müsahibəyə çıxarılıb

Bu gün, 17:18

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Bu gün, 17:02

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Bu gün, 16:53

AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər

Bu gün, 16:47

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

Bu gün, 16:38

Ata Abdullayev azadlığa çıxdı

Bu gün, 16:31

Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:16

Abşeronda yük avtomobilindən yarım ton yanacaq oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:53

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Bu gün, 15:45

Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

Bu gün, 15:08

DTX-nin saxladığı Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkiliyevin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 14:55

Azərbaycanın strateji üstünlükləri və qlobal texnoloji inteqrasiyası - ŞƏRH

Bu gün, 14:44

Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir

Bu gün, 14:37

Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb - VİDEO

Bu gün, 14:25

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər