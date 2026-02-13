 DTX-nin saxladığı Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkiliyevin həbs müddəti uzadılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

DTX-nin saxladığı Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkiliyevin həbs müddəti uzadılıb

Qafar Ağayev14:55 - Bu gün
DTX-nin saxladığı Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkiliyevin həbs müddəti uzadılıb

Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Qax Rayon İcra Hakimiyyətində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılan icra başçısı Musa Şəkiliyevin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması barədə məhkəməyə təqdimat daxil olub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Səbail Rayon Məhkəməsində keçirilən prosesdə istintaq orqanının vəsatəti əsasında verilmiş təqdimata baxılıb.

Musa Şəkiliyev barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbiri 5 ay müddətinə uzadılıb.

Qeyd edək ki, DTX iyunda Qax Rayon İcra Hakimiyyətində əməliyyat keçirib. Əməliyyat nəticəsində rayonun icra başçısı Musa Şəkiliyev saxlanılıb. O, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə xüsusilə külli miqdarda dövlət əmlakını mənimsəmə cinayətində ittiham olunur. Ötən il iyunun 21-də Səbail Rayon Məhkəməsində onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib. 14 oktyabrda da həbs qətimkan tədbiri 4 ay müddətinə uzadılıb.

Prezident İlham Əliyevin iyunun 21-də imzaladığı Sərəncama əsasən, Musa Şaban oğlu Şəkiliyev Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Cəmiyyət

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

Cəmiyyət

Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb - VİDEO

Cəmiyyət

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar - VİDEO

Dövlət orqanlarında 17 vakant vəzifə daxili müsahibəyə çıxarılıb

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Cəlilabadda narkotikin təsiri altında avtomobili idarə edən şəxs həbs edildi

Tərtərdə narkotikə görə saxlanılan şəxs həbs olunub

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyəzəndə keçmiş qadın məhkumdan 6 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Son xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyətlə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək

Bu gün, 17:53

Şuşanın qədim tarixə malik meydan və küçələri – şəhərsalma mədəniyyətinin nümunəsi

Bu gün, 17:43

“Azerbaijan Poultry Company” ilə Xəzər Universiteti arasında əməkdaşlıq Memorandumu imzalanacaq - FOTO

Bu gün, 17:38

Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublar - VİDEO

Bu gün, 17:33

İlham Əliyev Neçirvan Bərzanini Azərbaycana dəvət edib

Bu gün, 17:19

Dövlət orqanlarında 17 vakant vəzifə daxili müsahibəyə çıxarılıb

Bu gün, 17:18

Ramiz Mehdiyev Akademiyanın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

Bu gün, 17:02

İlham Əliyev Münxendə İraq Kürdüstan Regionunun başçısı ilə görüşüb

Bu gün, 16:53

AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər

Bu gün, 16:47

“Təşəkkür edin ki, sizi reklam edirik” – Aleksandra Salamaxina: Brendlər plagiatı necə əsaslandırır?

Bu gün, 16:38

Ata Abdullayev azadlığa çıxdı

Bu gün, 16:31

Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:16

Abşeronda yük avtomobilindən yarım ton yanacaq oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 15:53

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Bu gün, 15:45

Prezident İlham Əliyev Almaniyada səfərdədir

Bu gün, 15:08

DTX-nin saxladığı Qaxın sabiq icra başçısı Musa Şəkiliyevin həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 14:55

Azərbaycanın strateji üstünlükləri və qlobal texnoloji inteqrasiyası - ŞƏRH

Bu gün, 14:44

Azercell-in dəstəyi ilə “RobotChallenge 2026” üzrə Azərbaycanda milli seçim mərhələsinin hazırlıq işləri davam edir

Bu gün, 14:37

Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin dəyirmi masası başlayıb - VİDEO

Bu gün, 14:25

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər