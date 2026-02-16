Qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair yeni Dövlət Proqramı müzakirə olunub
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyin (AQTA) yanında qida sektoru üzrə Məşvərət Şurasının üzvlərinin iştirakı ilə “Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2026-2032-ci illər üzrə Dövlət Proqramı” layihəsinin müzakirəsi keçirilib.
Bu barədə 1news.az-a agentliyin İnformasiya təminatı və innovativ həllər şöbəsindən məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla qida təhlükəsizliyi, heyvan və bitki sağlamlığı sahəsində normativ-hüquqi bazanın, həmçinin qida zəncirinə nəzarət sahəsində infrastruktur təminatının və laborator xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac, eyni zamanda, elm, təhsil və kadr potensialının gücləndirilməsi yeni Dövlət Proqramının əsas prioritetləri sırasındadır. Bundan başqa, innovativ üsulların tətbiqinin genişləndirilməsi, istehlakçıların sağlam qidalanma vərdişlərinin təşviqi və ictimai nəzarətin gücləndirilməsi proqramın əsas istiqamətlərindəndir.
Müzakirə zamanı Məşvərət Şurasının üzvləri Dövlət Proqramı layihəsi ilə bağlı fikir və təkliflərini səsləndirib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.