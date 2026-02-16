 Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

Qafar Ağayev09:04 - Bu gün
Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

2. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

4. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

5. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

6. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

10. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metrostansiyası istiqamətində;

11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

12. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

13. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

14. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

15. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

16. Koroğlu Rəhimov küçəsi, ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
117

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Rəsmi

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev litvalı həmkarını təbrik edib

Cəmiyyət

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Aeroport yolunda məhdudiyyət tətbiq olunacaq

ABŞ Ticarət Palatasının Azərbaycana biznes missiyası çərçivəsində dəyirmi masa keçirilib

Qar yağacaq, temperatur 8 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Son xəbərlər

Ombudsmandan skuterlərlə bağlı dövlət qurumlarına MÜRACİƏT

Bu gün, 15:20

AZAL Şımkent şəhərinə müntəzəm reyslərə başlayır

Bu gün, 15:13

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:04

2026-2027-ci tədris ili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində sənəd qəbulunun başlama tarixi müəyyənləşib

Bu gün, 14:52

Moskva prospektinin “Şamaxinka” adlanan yol sahəsində hərəkət yenidən təşkil edilir - VİDEO

Bu gün, 14:36

Azad olunan ərazilərdə ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 14:29

Prezident İlham Əliyevin Serbiyaya səfəri başa çatıb - FOTO

Bu gün, 14:25

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 14:14

UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ” – “Nyukasl” oyununun hakimləri açıqlanıb

Bu gün, 13:45

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın baş verib, sakinlər təxliyə olunub - VİDEO

Bu gün, 13:22

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:15

Hikmət Hacıyev: Zəngəzur dəhlizi regionlararası əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır

Bu gün, 13:09

Azərbaycan və Serbiya prezidentləri qeyri-rəsmi səhər yeməyində iştirak ediblər - FOTO

Bu gün, 13:00

Musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəblərində işləyən müəllimlərin imtahan verməsi qaydası dəyişir

Bu gün, 12:55

23 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:52

“Carlsberg Azerbaijan”ın yeni baş direktoru Krasimir Lazarov: “Azərbaycanda gördüyümüz işlərdən qürur duyuruq” - VİDEO

Bu gün, 12:24

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi bağlandı

Bu gün, 11:58

43 yaşlı qadın estetik əməliyyatdan sonra ölüb, araşdırma aparılır

Bu gün, 11:49

Naxçıvanda gömrük postunda 41 kq metamfetamin aşkar edilib - FOTO

Bu gün, 11:38
Bütün xəbərlər