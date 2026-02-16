 Bakı Şəhər DYP İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi | 1news.az | Xəbərlər
Bakı Şəhər DYP İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi

Qafar Ağayev10:26 - Bu gün
Bakı Şəhər DYP İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi

Duman digər hərəkət iştirakçılarının, habelə yol nişanlarının, nişanlama xətlərinin, ümumiyyətlə nizamlama vasitələrinin vaxtında və aydın görünməsinə ciddi maneə yaratdığı üçün sürücülərdən belə havalarda daha diqqətli olmaq, sürət həddini hava şəraitinə uyğun seçmək, nəqliyyat vasitələrinin, xüsusilə xarici işıq cihazlarının sazlığına əmin olmaq, dayanma, durma, parklanma, eləcə də ötmə və manevr zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etmək tələb olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər DYP İdarəsinin müraciətində qeyd olunub.

Bİldirilib ki, piyadalar da dumanlı hava şəraitində sürücülərin yolun hərəkət hissəsini və kənarlarını görməkdə çətinlik çəkdiklərini nəzərə almalı, belə havalarda yola çıxarkən məsuliyyət hissini unutmamalıdarlar.

