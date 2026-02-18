 “Volt”, “Megastore” və “The Place”da istehlaka yararsız qida məhsulları aşkarlanıb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

“Volt”, “Megastore” və “The Place”da istehlaka yararsız qida məhsulları aşkarlanıb - FOTO

13:01 - Bu gün
“Volt”, “Megastore” və “The Place”da istehlaka yararsız qida məhsulları aşkarlanıb - FOTO

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Bakı şəhərinin Nəsimi rayonu, X.Şuşinski küçəsində yerləşən, “Volt Services Azərbaycan” MMC-yə məxsus “Volt” marketdə, Nərimanov rayonu, A.Alı küçəsində yerləşən, “Grand-Mart” MMC-yə məxsus “Megastore” ticarət obyektində, Nəsimi rayonu, C.Məmmədquluzadə küçəsində yerləşən, “Our Company” MMC-yə məxsus “The Place” ictimai iaşə obyektində yoxlama keçirib.

1news.az AQTA-ya istinadən xəbər verir ki, baxış zamanı yararlılıq müddəti bitmiş qida məhsullarının satışa çıxarıldığı və istehlaka təqdim edildiyi aşkarlanıb. “Megastore” supermarketdə və “The Place” ictimai iaşə obyektində həmçinin sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib.

Yoxlama zamanı aşkarlanan istehlaka yararsız ət və süd məhsulları, dondurulmuş yarımfabrikatlar, unlu məmulatlar və alkoqolsuz içkilər dövriyyədən çıxarılaraq məhv edilib. Sahibkarlıq subyektləri barəsində inzibati protokol tərtib olunub.

Paylaş:
80

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qambiya Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Futbol

Bu gün Bakıda “Qarabağ”la “Nyukasl” qarşılaşacaq

Köşə

Şair qəlbinin 95-ci baharı! – Nəriman Həsənzadə

Cəmiyyət

Mehdiabadda müştərisinin başına torba keçirib təqaüdünü talayan bərbər saxlanılıb - VİDEO

İcbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqi daha 1 il təxirə salınır

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Lənkəranda kafedə mənşəyi məlum olmayan alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib - YENİLƏNİB

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

Salatın Əsgərovanın oğlu da reabilitasiya mərkəzi açır

Son xəbərlər

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

Bu gün, 16:27

Mehdiabadda müştərisinin başına torba keçirib təqaüdünü talayan bərbər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:17

Prezident İlham Əliyevin enerji diplomatiyası Azərbaycanın qlobal investisiya mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 16:09

İcbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqi daha 1 il təxirə salınır

Bu gün, 15:42

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Lənkəranda kafedə mənşəyi məlum olmayan alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:16

Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO

Bu gün, 14:57

Aeroport şosesində yenə də hərəkətə məhdudiyyət tətbiq ediləcək - NİİM-dən açıqlama

Bu gün, 14:52

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 14:22

Hansı hallarda “WhatsApp” yazışmaları izlənilə bilər? - Ali Məhkəmə açıqladı

Bu gün, 14:19

İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub

Bu gün, 14:12

Anar Ələkbərov 95 yaşlı Nəriman Həsənzadəni ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 14:07

İran, Çin və Rusiya Oman dənizi və Hind okeanında hərbi təlim keçirəcək

Bu gün, 13:35

Səfirlik Nəriman Axundzadəni ABŞ klubuna keçməsi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:17

“Volt”, “Megastore” və “The Place”da istehlaka yararsız qida məhsulları aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 13:01

İmsak və iftar vaxtları - CƏDVƏL

Bu gün, 12:51

Sabahın hava proqnozu

Bu gün, 12:39

Azərbaycan və Yaponiya arasında birbaşa reyslərin həyata keçirilməsi müzakirə edildi

Bu gün, 12:24

Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə ilə bağlı təlim keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Ukrayna Lukaşenkoya qarşı sanksiyalar tətbiq edib

Bu gün, 12:07
Bütün xəbərlər