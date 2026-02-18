 “Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı açılıb | 1news.az | Xəbərlər
“Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı açılıb

17:52 - Bu gün
"Bakı Metropliteni" QSC Yaşıl xəttinin "Memar Əcəmi" stansiyasının ikinci vestibülünün keçidində aparılan təmir işlərini başa çatdırıb.

Bu barədə 1news.az-a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

Məlumata əsasən, müvəqqəti olaraq bağlanan 4-cü çıxış təkrar sərnişinlərin istifadəsinə verilib. Görülən işlər çərçivəsində keçid hissəsi yenilənib, infrastruktur daha təhlükəsiz və funksional hala gətirilib, sərnişin axınının rahat tənzimlənməsi üçün şərait yaxşılaşdırılıb.

Təmir işlərinə bu il yanvarın 6-da başlanılmışdı.

