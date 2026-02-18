 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

09:08 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

4. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

5. Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində;

6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

9. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

10. Neftçilər prospekti, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

11. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

12. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

13. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

14. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

15. "20 Yanvar" dairəsində;

16. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

17. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

18. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

19. Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətai prospekti istiqamətində;

20. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
57

Aktual

Futbol

Bu gün Bakıda “Qarabağ”la “Nyukasl” qarşılaşacaq

Cəmiyyət

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı üçün qeydiyyat başlayır

Köşə

Şair qəlbinin 95-ci baharı! – Nəriman Həsənzadə

Cəmiyyət

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Bakının bu ərazisində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq

Bakıda “Range Rover”dən 11 min manat oğurlanıb

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı üçün qeydiyyat başlayır

BDYPİ texniki müayinə mərkəzi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç karvanı Hadrut və Qırmızı bazar qəsəbələrinə çatıb - YENİLƏNİB

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

“PAŞA Real Estate” Qlobal Aktivlərini “One&Only” Hudson Valley, Nyu-York ilə genişləndirir - FOTO

Bakıda hoteldə 25 yaşlı oğlan öldü

Son xəbərlər

Bakının bu ərazisində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq

Bu gün, 10:17

Bakıda “Range Rover”dən 11 min manat oğurlanıb

Bu gün, 10:12

Bu gün Bakıda “Qarabağ”la “Nyukasl” qarşılaşacaq

Bu gün, 09:39

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:37

Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı üçün qeydiyyat başlayır

Bu gün, 09:25

BDYPİ texniki müayinə mərkəzi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 09:21

Leyla və Arzu Əliyevalar Tiranada MAMA “Ana təbiət” beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılışına qatılıblar - FOTO

Bu gün, 09:20

AMB 18 fevrala olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:16

Şair qəlbinin 95-ci baharı! – Nəriman Həsənzadə

Bu gün, 09:14

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:08

Ruben Vardanyan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB

17 / 02 / 2026, 17:56

Tsaxkadzor görüşünün iştirakçısı: “Sülh Körpüsü” stereotip və etimadsızlığın aradan qaldırılmasına töhfə verə bilər

17 / 02 / 2026, 17:49

Türkiyəli müğənni Edis Görgülü saxlanılıb

17 / 02 / 2026, 17:29

Magistraturaya qəbul imtahanının tapşırıqlar üzrə nəticələri elan olunub

17 / 02 / 2026, 17:02

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən yeni elektron xidmətlər istifadəyə verilib

17 / 02 / 2026, 16:46

Ötən il Azərbaycanın poçt sektoru 32% böyüyüb

17 / 02 / 2026, 16:23

Gürcüstan Milli Kino Mərkəzi ilə memorandum imzalanıb

17 / 02 / 2026, 16:22

İran Hörmüz boğazının bəzi hissələrini müvəqqəti bağlayacaq

17 / 02 / 2026, 16:03

Milli Məclisin 20 fevralda keçiriləcək iclasında 10 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

17 / 02 / 2026, 15:59

XİN: Qaradağlı qətliamı insanlığa qarşı törədilmiş ağır cinayət kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq

17 / 02 / 2026, 15:54
Bütün xəbərlər