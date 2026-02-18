 Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə ilə bağlı təlim keçirilib - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə ilə bağlı təlim keçirilib - FOTO - VİDEO

12:10 - Bu gün
Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə ilə bağlı təlim keçirilib - FOTO - VİDEO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal-qərb Regional Mərkəzi 2026-cı ilin hazırlıq planına uyğun olaraq “Dağlıq ərazidə axtarış-xilasetmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda təlim keçirib.

1news.az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, təlimin keçirilməsində əsas məqsəd xilasedicilərin mürəkkəb relyefli dağlıq-meşəlik ərazidə xilasetmə əməliyyatlarının aparılması üzrə bacarıq və vərdişlərinin daha da təkmilləşdirilməsi olub.

Təlim zamanı mürəkkəb relyefli dağlıq-meşəlik ərazidə şərti köməksiz vəziyyətdə qalmış zərərçəkmişlər xüsusi vasitələrlə “xilas edilərək onlara ilkin yardım” göstərilib.

Uğurla keçən təlimin sonunda əldə edilmiş nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

77

