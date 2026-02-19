 Metronun “Azadlıq prospekti” stansiyasında qatarda texniki nasazlıq baş verib | 1news.az | Xəbərlər
Metronun “Azadlıq prospekti” stansiyasında qatarda texniki nasazlıq baş verib

09:08 - Bu gün
Bakı metropoliteninin "Azadlıq prospekti" stansiyasında qatarda texniki nasazlıq baş verib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Bakı Metropoliteni” QSC-dən bildirilib.

Qeyd edilib ki, sərnişinlər düşürülərək qatar baxış üçün "Dərnəgül" stansiyasının sərnişindaşıma həyata keçirilməyən birinci yoluna keçirilib.

Dərhal "Nərimanov" elektrik deposundan əvəzləyici qatar xəttə buraxılıb. Bu səbəbdən "Dərnəgül-Nərimanov" sahəsində interval fərqi yaranıb.

