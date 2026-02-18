 Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

17:23 - Bu gün
Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 oktyabr 2024-cü il tarixində imzaladığı Sərəncamda su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması, maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi və su təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə qəbul edilmiş tarif siyasətinin təkmilləşdirilməsi və diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur”.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Trend”in sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyindən (ADSEA) məlumat verilib.

Bildirib ki, Milli Strategiyada su ehtiyatlarının effektiv idarə edilməsi prioritet istiqamətlərdən biri kimi müəyyən olunub və bu çərçivədə sosial-iqtisadi vəziyyət, investisiya qoyuluşu nəzərə alınmaqla tariflərin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur.

“Bu yanaşma su təsərrüfatı sahəsində vahid və təkmil idarəetmə modelinin qurulmasına, dövlət–özəl tərəfdaşlığının inkişafına, maliyyə resurslarının daha səmərəli planlaşdırılmasına xidmət edir. Tarif siyasətinin yenilənməsi su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi sisteminə keçid və xərclərin real iqtisadi əsaslara uyğunlaşdırılması ilə əlaqəlidir. Bu yanaşma tariflərin real istismar, xidmət, texniki qulluq və investisiya xərcləri əsasında formalaşdırılmasını təmin etməyə yönəlib.Tədbirlər Planında tariflərin beynəlxalq təcrübə əsasında diferensiallaşdırılması ilə bağlı mexanizmlərin hazırlanması və tətbiqinə başlanılması ayrıca tədbir kimi müəyyən edilib”.

Qurumdan qeyd edilib ki, tarif siyasətinin əsas məqsədi yalnız qiymət tənzimlənməsi deyil, bütövlükdə su təsərrüfatı sisteminin modernləşdirilməsi və dayanıqlı maliyyə modelinin qurulmasıdır.

“Milli Strategiyaya əsasən diferensiallaşdırılmanın sosial-iqtisadi amillər və investisiya ehtiyacları nəzərə alınmaqla, xərclərə əsaslanan model üzrə mərhələli keçidlə, beynəlxalq təcrübəyə uyğun mexanizmlərlə, pilot tətbiqlər və regional qiymətləndirmə yolu ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya”nın qarşıya qoyduğu bu kimi hədəflərə uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi müvafiq dövlət qurumuna müraciət ünvanlayıb”,- deyə ADSEA-dan əlavə edilib.

Paylaş:
135

Aktual

Rəsmi

Nəriman Həsənzadə “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Prezident və Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadəni 95 illiyi münasibətilə təbrik edib

İqtisadiyyat

Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

Cəmiyyət

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

Prezident İlham Əliyevin enerji diplomatiyası Azərbaycanın qlobal investisiya mövqeyini gücləndirir

Azərbaycan və Yaponiya arasında birbaşa reyslərin həyata keçirilməsi müzakirə edildi

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Mastercard və Azərbaycan Mərkəzi Bankı birgə araşdırmanı təqdim edir: “Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın növbəti dalğası”

Azərbaycanda kapital bazarının gücləndiirlməsi üzrə işlər müzakirə olundu

AZAL-dan bayram tətili üçün seçimlər

ADY: Ötən heyvanlarla 61 toqquşma hadisəsi qeydə alınıb

Son xəbərlər

Ramazan ayında necə qidalanmalı? - VİDEO

Bu gün, 17:55

“Memar Əcəmi” metrostansiyasının 4-cü çıxışı açılıb

Bu gün, 17:52

Nəriman Həsənzadə “Heydər Əliyev” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 17:41

Prezident və Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadəni 95 illiyi münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 17:34

Suyun qiymətinin artırılması ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət olundu

Bu gün, 17:23

Bakıda mənzildən 30 min manatlıq qızıl oğurlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:02

Mədəniyyət naziri Qax rayonunda vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Bu gün, 16:51

Xocalıda minaya düşən ANAMA əməkdaşının vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:49

Tək biletlə hər gün Bakıdan Qəbələyə!

Bu gün, 16:27

Mehdiabadda müştərisinin başına torba keçirib təqaüdünü talayan bərbər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:17

Prezident İlham Əliyevin enerji diplomatiyası Azərbaycanın qlobal investisiya mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 16:09

İcbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqi daha 1 il təxirə salınır

Bu gün, 15:42

Ali məktəblərə və kolleclərə sənəd qəbulu başlayıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:38

Lənkəranda kafedə mənşəyi məlum olmayan alkoqollu içkilər aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:16

Bolt Akademiya Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə genişmiqyaslı sosial layihəyə start verib - FOTO

Bu gün, 14:57

Aeroport şosesində yenə də hərəkətə məhdudiyyət tətbiq ediləcək - NİİM-dən açıqlama

Bu gün, 14:52

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib - CƏDVƏL

Bu gün, 14:22

Hansı hallarda “WhatsApp” yazışmaları izlənilə bilər? - Ali Məhkəmə açıqladı

Bu gün, 14:19

İnşaat Kollecinə yeni direktor təyin olunub

Bu gün, 14:12
Bütün xəbərlər