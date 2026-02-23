 Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

12:10 - Bu gün
Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

İşğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində fevralın 23-də Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar, Çıldıran kəndlərinə növbəti köç yola salınıb.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Tərtər şəhərindən yola salınan köç karvanı respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən, yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarətdir. Bu mərhələdə Ağdərənin Aşağı Oratağ kəndinə 29 ailə - 141 nəfər, Heyvalı kəndinə 17 ailə - 84 nəfər, Çapar kəndinə 7 ailə - 22 nəfər, Çıldıran kəndinə isə 10 ailə - 46 nəfər köçürülür.

Paylaş:
58

Aktual

Rəsmi

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Növbəti köç Ağdam şəhərində: mənzillərin açarları təqdim olundu - FOTO - YENİLƏNİB

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

Cəlilabadda 52 yaşlı kişi qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Bu gün, 14:09

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:00

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:43

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 13:31

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 13:16

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Bu gün, 12:59

Salyanda 5 kq narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:30

Novruzun ilk çərşənbəsində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 12:10

İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK

Bu gün, 11:59

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:40

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Bu gün, 11:36

“AzerGold”un bir qrup əməkdaşı təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 11:35

İlham Əliyev Yaponiyanın İmperatoruna təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:24

Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb

Bu gün, 11:21

İlham Əliyev İranın yol və şəhərsalma nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:14

“Xocalı” gəmisi İndoneziyadan Avstraliyaya səfərini uğurla tamamlayıb

Bu gün, 10:57

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 10:47

Xəzərin Xaçmaz sahillərində minlərlə batağan quşunun tələf olduğu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 10:41
Bütün xəbərlər