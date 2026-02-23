 Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Qafar Ağayev13:21 - Bu gün
Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Bakıda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

Bu barədə 1news.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Fevralın 21-də paytaxtın Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi ərazisində İlqar Məmmədovun öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırmalarla İqor Lısenkonun tanışı İlqar Məmmədovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Faktla bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır. İqor Lısenko iş üzrə prokurorluq tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulub.

***

11:02

Bakıda qətl törədilib.

1news.az xəbər verir ki, fevralın 21-i saat 23 radələrində Şüvəlan ərazisində qəsəbə sakini 1982-ci il təvəllüdlü İqor İmranoviç Lisenko münaqişə zəminində həmyerlisi 1973-cü il təvəllüdlü İlqar Məmmədağa oğlu Məmmədovu bıçaqla öldürüb.

İ.Lisenko polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

Paylaş:
124

Aktual

Rəsmi

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

Sabahın hava proqnozu

Son xəbərlər

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Bu gün, 14:09

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:00

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:43

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 13:31

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 13:16

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Bu gün, 12:59

Salyanda 5 kq narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:30

Novruzun ilk çərşənbəsində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 12:10

İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK

Bu gün, 11:59

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:40

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Bu gün, 11:36

“AzerGold”un bir qrup əməkdaşı təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 11:35

İlham Əliyev Yaponiyanın İmperatoruna təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:24

Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb

Bu gün, 11:21

İlham Əliyev İranın yol və şəhərsalma nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:14

“Xocalı” gəmisi İndoneziyadan Avstraliyaya səfərini uğurla tamamlayıb

Bu gün, 10:57

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 10:47

Xəzərin Xaçmaz sahillərində minlərlə batağan quşunun tələf olduğu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 10:41
Bütün xəbərlər