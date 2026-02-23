 İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK

11:59 - Bu gün
İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK

“mygov” platformasında daha bir yeni rəqəmsal xidmət istifadəyə verilib.

Artıq 2026-cı ildə 15 yaşı tamam olacaq kişi cinsli vətəndaşların ilkin hərbi qeydiyyata alınması xidməti platformada əlçatandır. Xidmət vasitəsilə valideynlər övladlarını ilkin hərbi qeydiyyatdan keçirmək üçün müraciət göndərə bilərlər.

Xidmətin platformaya inteqrasiyası İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində həyata keçirilib.

Xidmətdən istifadə prosesi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bunun üçün çağırışaqədərki yaş həddində olan vətəndaşın valideyni platformanın “Xidmətlər” bölməsinə daxil olaraq “Hərbi” kateqoriyasını seçir və “İlkin hərbi qeydiyyat” xidmətinə keçir. Açılan səhifədə “Yeni müraciət” bölməsinə daxil olduqdan sonra ekranda cari il üzrə 15 yaşı tamam olmuş övladın ad, soyad və ata adı göstərilən xanadan seçim edilir. Növbəti mərhələdə övladın qısa tərcümeyi-halı sistemə daxil edilir. Orta təhsilini xarici ölkədə alan şəxslər üçün müvafiq arayışın əlavə edilməsi tələb olunur. Həmçinin əlaqə üçün mobil nömrə qeyd edilir və müraciət təsdiqlənərək göndərilir.

Proseslə paralel olaraq valideynin “mygov” kabinetinə övladının tibbi müayinələrdən keçməsi ilə bağlı bildiriş məlumatı daxil olur. Müayinəni keçdikdən sonra çağırışaqədərki yaş həddində olan vətəndaş hərbi qeydiyyata götürülməli olduğu Xidmətin struktur bölməsinin hərbi həkim komissiyasına əyani baxış üçün yaxınlaşmalıdır.

Prosesin şəffaflığını təmin etmək məqsədilə valideynlər şəxsi kabinetlərindən göndərdiyi müraciətin icra vəziyyətini izləyə bilir, eyni zamanda ilkin hərbi qeydiyyata alınma prosesi bitdikdən sonra onlara bu barədə bildiriş göndərilir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, artıq ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə (kağız daşıyıcı) bu ildən ləğv olunub və bu proses yalnız “mygov” platforması üzərindən aparılır.

Sözügedən xidmət həm my.gov.az veb portalı, həm də “mygov” mobil tətbiqi üzərindən əlçatandır.

Xatırladaq ki, “mygov” platforması vasitəsilə vətəndaşlara aid hərbi qeydiyyat, həqiqi hərbi xidmət, çağırışdan möhlət və digər hərbi məlumatlar da tam rəqəmsal formada təqdim olunur.

“mygov” mobil tətbiqini yükləmək üçün keçid: App Store | Play Store

Sosial media hesablarını izləmək üçün keçid

Paylaş:
83

Aktual

Rəsmi

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Siyasət

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Rəsmi

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Rəsmi

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Cəmiyyət

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Redaktorun seçimi

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

TƏBİB icraçı direktoru Vüqar Qurbanov vəzifəsindən azad edilib - YENİLƏNİB

Yasamalda baş verən yanğın söndürüldü - FOTO - VİDEO - YENİLƏNİB

Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribatın qarşısı alındı - VİDEO

Cəlilabadda 52 yaşlı kişi qətlə yetirilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Prezident WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini təsdiqləyib

Bu gün, 14:09

Bakıda WUF13 forumuna həsr olunmuş media nümayəndələri üçün təlim keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:00

Azərbaycan XİN Yaponiya və Bruneyi Milli günləri münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:43

İldə azı bir dəfə minimum əmək haqqının məbləğinə yenidən baxılacaq

Bu gün, 13:31

Bakıda 53 yaşlı tanışını öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:21

Ötən həftə 1616 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Bu gün, 13:16

WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

Bu gün, 12:59

Salyanda 5 kq narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:30

Novruzun ilk çərşənbəsində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:29

Ağdərənin Aşağı Oratağ, Heyvalı, Çapar və Çıldıran kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Bu gün, 12:10

İlkin hərbi qeydiyyatı üçün müraciət - “mygov”da YENİLİK

Bu gün, 11:59

Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

Bu gün, 11:40

Dövlət başçısı müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Bu gün, 11:36

“AzerGold”un bir qrup əməkdaşı təltif edilib - SİYAHI

Bu gün, 11:35

İlham Əliyev Yaponiyanın İmperatoruna təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 11:24

Azərbaycan güləşçisi Belarusdakı turnirdə qızıl medal qazanıb

Bu gün, 11:21

İlham Əliyev İranın yol və şəhərsalma nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 11:14

“Xocalı” gəmisi İndoneziyadan Avstraliyaya səfərini uğurla tamamlayıb

Bu gün, 10:57

Balakənin sabiq icra başçısının həbs müddəti uzadılıb

Bu gün, 10:47

Xəzərin Xaçmaz sahillərində minlərlə batağan quşunun tələf olduğu aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 10:41
Bütün xəbərlər