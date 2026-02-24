 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

09:19 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,44 % azalaraq 2,0008 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,39 % azalaraq 2,2051 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0008

100 Rusiya rublu

2,2051

1 Avstraliya dolları

1,1999

1 Belarus rublu

0,5927

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1175

1 Çexiya kronu

0,0826

1 Çin yuanı

0,2465

1 Danimarka kronu

0,2678

1 Gürcü larisi

0,6354

1 Honq Konq dolları

0,2173

1 Hindistan rupisi

0,0187

1 İngilis funt sterlinqi

2,2920

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1872

1 İsveçrə frankı

2,1892

1 İsrail şekeli

0,5444

1 Kanada dolları

1,2402

1 Küveyt dinarı

5,5415

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3412

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5273

1 Moldova leyi

0,1003

1 Norveç kronu

0,1775

100 Özbək somu

0,0139

100 Pakistan rupisi

0,6078

1 Polşa zlotası

0,4739

1 Rumıniya leyi

0,3926

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3409

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4531

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3361

Türk lirəsi

0,0388

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0393

Yapon yeni

1,0950

Yeni Zelandiya dolları

1,0127

Qızıl

8765,6425

Gümüş

147,6686

Platin

3655,0085

Palladium

2982,8455

