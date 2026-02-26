 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:09 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0092 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % azalaraq 2,2016 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 2,0092
AUD 1,2115
BYN 0,5927
AED 0,4628
KRW 0,119
CZK 0,0829
CNY 0,2487
DKK 0,2689
GEL 0,6357
HKD 0,2173
INR 0,0187
GBP 2,3049
SEK 0,1884
CHF 2,2019
ILS 0,5507
CAD 1,2436
KWD 5,5451
KZT 0,3397
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5356
MDL 0,0998
NOK 0,1781
UZS 0,014
PKR 0,6079
PLN 0,4763
RON 0,3945
RUB 2,2016
RSD 0,0171
SGD 1,3463
SAR 0,4532
xdr 2,3347
TRY 0,0387
TMT 0,4857
UAH 0,0393
JPY 1,0906
NZD 1,0206
XAU 8828,049
XAG 151,8316
XPT 3904,212
XPD 3047,259
65

