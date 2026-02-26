AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0092 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,2 % azalaraq 2,2016 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|2,0092
|AUD
|1,2115
|BYN
|0,5927
|AED
|0,4628
|KRW
|0,119
|CZK
|0,0829
|CNY
|0,2487
|DKK
|0,2689
|GEL
|0,6357
|HKD
|0,2173
|INR
|0,0187
|GBP
|2,3049
|SEK
|0,1884
|CHF
|2,2019
|ILS
|0,5507
|CAD
|1,2436
|KWD
|5,5451
|KZT
|0,3397
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5356
|MDL
|0,0998
|NOK
|0,1781
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6079
|PLN
|0,4763
|RON
|0,3945
|RUB
|2,2016
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3463
|SAR
|0,4532
|xdr
|2,3347
|TRY
|0,0387
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0393
|JPY
|1,0906
|NZD
|1,0206
|XAU
|8828,049
|XAG
|151,8316
|XPT
|3904,212
|XPD
|3047,259
