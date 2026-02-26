 Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

12:26 - Bu gün
Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 29 dekabr tarixli 570 nömrəli Fərmanına əsasən Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyi cari ilin aprel ayından başlayaraq dövlət şirkətlərinin və publik hüquqi şəxslərin büdcə layihələri və proqnozlarının, həmçinin büdcələrinin monitorinqini həyata keçirəcək və icra göstəricilərini təhlil edəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu məqsədlə Maliyyə Nazirliyinin Kollegiya Qərarı ilə dövlət şirkətlərinin və publik hüquqi şəxslərin Nazirliyə təqdim edəcəkləri məlumat və hesabatların formaları təsdiq edilib. Dövlət şirkətləri və publik hüquqi şəxslər həmin formalar əsasında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinə büdcə göstəricilərini, aylıq, rüblük maliyyə hesabatlarını və illik proqnoz məlumatlarını təqdim etməlidirlər.

Təqdim olunan sənədlərin monitorinqi zamanı dövlət müəssisələrinin büdcə parametrləri ilə icra vəziyyəti, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət sahələri və tabe olduqları qurumlar üzrə maliyyə məlumatları, xərclərinin funksiya və xarakterinə görə göstəriciləri yoxlanılacaq. Eyni zamanda, beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının qabaqcıl qiymətləndirmə alətləri vasitəsilə dövlət müəssisələri üzrə səmərəlilik göstəriciləri, aşkarlanmış fiskal risklərin digər müəssisələrə və dövlət maliyyəsinə, o cümlədən dövlət büdcəsi, büdcədənkənar dövlət fondları və dövlət borcuna mümkün təsirləri təhlil olunacaq.

Maliyyə Nazirliyi həmin monitorinq və təhlillərin nəticələri barədə rübdə bir dəfə olmaqla dövlət başçısına hesabat verəcək.

Bununla da dövlət müəssisələrində mənfəətliliyinin artırılması, uçot və hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi, dövlət büdcəsi resurslarından asılılığın azaldılması, habelə orta və uzunmüddətli dövrdə dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondları qarşısında yarana biləcək öhdəliklərin öncədən müəyyən olunması təmin ediləcək.

Sözügedən Kollegiya qərarının mətni və təsdiq edilmiş formaların “Excel” formatda elektron variantı Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinə yerləşdirilib. Həmin hesabat formaları ilə aşağıdakı link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz:

hesabat formaları

Paylaş:
60

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Siyasət

Estoniya parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Siyasət

İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Cəmiyyət

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Salyanda yanan avtomobili söndürən FHN əməkdaşlarını maşın vurub - YENİLƏNİB

Bakıda “Neokolonializm və qlobal bərabərsizlik” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib- FOTO - YENİLƏNİB

21 dərəcə isti, külək - Sabahın havası açıqlandı

Dəniz kənarında tapılan quş cəsədlərində heyvan xəstəliyi aşkarlanıb? - Agentlikdən AÇIQLAMA - FOTO

Son xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Bu gün, 13:15

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:11

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

Bu gün, 13:00

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Bu gün, 12:50

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:44

Külək, yağış, qar - 27 fevralın havası açıqlandı

Bu gün, 12:36

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Bu gün, 12:26

Niderland səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 12:15

Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:02

Teymur Musayev: Özəl sektorda onkoloji xidmətin göstərilməsi üçün xüsusi tələblər hazırlanıb

Bu gün, 11:48

BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 11:37

Xırdalanda 13-cü mərtəbədən yıxılan oğlan sağ qaldı

Bu gün, 11:20

İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Bu gün, 11:12

TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama

Bu gün, 10:52

Polşa səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:48

Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 10:45

DİM imtahan tarixini açıqladı

Bu gün, 10:38

ABŞ səfirliyi: Xocalıda həlak olanların xatirəsini dərin ehtiramla yad edən Azərbaycan xalqına qoşuluruq

Bu gün, 10:13

Rəsmilər Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 10:09

Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

Bu gün, 10:03
Bütün xəbərlər