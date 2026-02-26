 Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

13:00 - Bu gün
Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

2026-cı ilin yanvar ayında Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 48 əczaçılıq müəssisəsində yoxlama aparılıb.

Bu barədə 1news.az-a AEM-dən məlumat verilib.

Yoxlamalardan 10-u Bakı şəhərində, 38-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib.

Keçirilən yoxlamaların 32-si planlı, 16-sı isə plandankənar olub.

Nəticələrə əsasən, 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkar edilib. Aşkarlanmış pozuntularla bağlı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1, 452.2 və 452.3-cü maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.

Paylaş:
133

Aktual

Cəmiyyət

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

İqtisadiyyat

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Dünya

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Cəmiyyət

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Azərbaycan Prezidenti: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Müşfiq Abbasov həbs edildi

Sumqayıt, Abşeron və Qaradağın bir hissəsində su kəsiləcək

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Horovlu kəndində daha 30 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB 1

Son xəbərlər

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib - FOTO

Bu gün, 19:39

Abşeronda mənzildə meyit tapılıb

Bu gün, 17:52

Gürcüstan və Türkiyə ilə iqtisadi əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 17:48

İqtisadi Şuranın iclası keçirilib

Bu gün, 17:48

Külək güclənəcək - Narıncı xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Türkiyə Prezidenti Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 17:33

Azərbaycan Prezidenti: Bizim iradəmizə qarşı çıxanın başı əziləcək

Bu gün, 17:31

Dövlət başçısı: Hər zaman güclü olmalıyıq ki, belə faciələr bir daha təkrarlanmasın

Bu gün, 17:13

İlham Əliyev: Antiterror əməliyyatında Xocalıya ədalət təmin edildi

Bu gün, 17:08

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

Bu gün, 17:06

İlham Əliyev: Memorial Kompleksin timsalında biz Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu görürük

Bu gün, 16:59

Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad gününü təbrik edib

Bu gün, 16:51

Bir sıra rayonlarda səyyar tibbi müayinələr təşkil edilib

Bu gün, 16:43

MM Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 16:28

Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu keçirilib - FOTO

Bu gün, 16:25

Ramiz Əzizbəylinin həyat yoldaşı dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:55

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB 2

Bu gün, 15:39

Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 15:33

Aİ-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edib

Bu gün, 15:05

“Şamaxı” və “Kəpəz” klublarını cərimələnib – SƏBƏB

Bu gün, 14:46
Bütün xəbərlər