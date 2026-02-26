 Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Qafar Ağayev12:02 - Bu gün
Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir.

DİN mətbuat xidmətindən 1news.az-a verilən məlumata görə, növbəti tədbir zamanı əvvəllər güclü təsiredici xassəyə malik psixotrop maddələrin satışını təşkil etdiyinə görə məhkum olunmuş Fuad Həsənov saxlanılıb.

Onun idarə etdiyi avtomobil və paytaxt ərazisində gizlətdiyi yerdən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 51 kiloqram 555 qram marixuana və 2999 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. İlkin sorğu zamanı həmin şəxsin narkotikləri İran vətəndaşının tapşırığı ilə deyilən ünvanlara yerləşdirməyi planlaşdırdığı məlum olub.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Araşdırmalar davam etdirilir.

Paylaş:
75

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Siyasət

Estoniya parlamenti Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Siyasət

İsrail səfirliyi Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Cəmiyyət

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Balakəndə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cavanşir Həsənov dəfn edilib - YENİLƏNİB

Yaz fəslinin Azərbaycana daxil olacağı vaxt açıqlandı

Azərbaycan ABŞ-dəki Səfirliyi Vaşinqtonda baş verən təxribatla bağlı bəyanat yaydı

“Şamaxinka”​​​​​​​da svetoforlar istifadəyə verildi, yolda dəyişikliklər qüvvəyə mindi - TƏFƏRRÜAT - FOTO

Son xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan hökuməti bankları dəstəkləmək üçün kifayət qədər resurslara malikdir

Bu gün, 13:15

Belçika səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 13:11

Apteklərdə yoxlama aparılıb, nöqsanlar aşkar edilib

Bu gün, 13:00

“1932-ci ildən 2017-ci ilədək dövrdə doğulanlara 1000 manat ödəniş” yalandır - DSMF-dən açqılama

Bu gün, 12:50

Prezident İlham Əliyev Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:44

Külək, yağış, qar - 27 fevralın havası açıqlandı

Bu gün, 12:36

Azərbaycanın dövlət müəssisələri Maliyyə Nazirliyinin tabeliyində yeni Monitorinq Agentliyinə hesabat verəcək

Bu gün, 12:26

Niderland səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı başsağlığı verib

Bu gün, 12:15

Əməliyyat keçirdi: 51 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı

Bu gün, 12:02

Teymur Musayev: Özəl sektorda onkoloji xidmətin göstərilməsi üçün xüsusi tələblər hazırlanıb

Bu gün, 11:48

BMT-nin Azərbaycandakı missiyası Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 11:37

Xırdalanda 13-cü mərtəbədən yıxılan oğlan sağ qaldı

Bu gün, 11:20

İsveç səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

Bu gün, 11:12

TƏBİB Səhiyyə Nazirliyinə birləşdirilə bilər? - Nazirdən açıqlama

Bu gün, 10:52

Polşa səfirliyi Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 10:48

Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 10:45

DİM imtahan tarixini açıqladı

Bu gün, 10:38

ABŞ səfirliyi: Xocalıda həlak olanların xatirəsini dərin ehtiramla yad edən Azərbaycan xalqına qoşuluruq

Bu gün, 10:13

Rəsmilər Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdi - FOTO

Bu gün, 10:09

Kamaləddin Qafarov: “Xocalı faciəsi dünyada ötən əsrin soyqırım cinayəti kimi qiymətləndirilir”

Bu gün, 10:03
Bütün xəbərlər