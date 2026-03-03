 Milli Məclisin iclası başlayıb: 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Milli Məclisin iclası başlayıb: 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Qafar Ağayev11:00 - Bu gün
Milli Məclisin iclası başlayıb: 8 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Milli Məclisin növbəti iclası başlayıb.

1news.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 8 məsələ daxil edilib.

1. Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 2025-ci ildə ölkədə insan hüquqlarının qorunması haqqında illik məruzəsi.

2. “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində, “Gənclər siyasəti haqqında”, “Uşaq hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə”, “Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığının və hüquq pozuntularının profilaktikası haqqında”, “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”, “Reklam haqqında”, “Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında”, “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” və “Media haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

5. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

6. “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (üçüncü oxunuş).

7. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsində, “Müdafiə haqqında”, “Veteranlar haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və qarovul xidmətləri nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”, “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə”, “Polis haqqında”, “Yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” və “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi.

8. “Hərbi xidmətkeçmə haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsi (ikinci oxunuş).

Paylaş:
100

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Rəsmi

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası ...

Cəmiyyət

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Dünya

İran müharibəsi 4-cü günündə: İsrail Beyrutu bombalayır

Cəmiyyət

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Redaktorun seçimi

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Sizin üçün xəbərlər

Qaradağda 66 kiloqramdan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Şamaxıda yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB 2

Tamamilə yeni “Toyota Hilux” Azərbaycanda təqdim olunub - FOTO

Azərbaycan XİN İranla bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırıb - BƏYANAT

Son xəbərlər

Reklamlarda uşaqların çəkilməsinə bu şərtlə icazə veriləcək

Bu gün, 13:03

Azərbaycanda elektron siqaretlərə görə cərimələr təsdiqləndi

Bu gün, 13:01

Xocalıda baş verən yol qəzası nəticəsində bir hərbçi həyatını itirib

Bu gün, 12:56

İlin ilk Ay tutulması başlayıb

Bu gün, 12:47

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:36

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisi 2026 üçün Paddok tikintisinə başlanıb

Bu gün, 12:32

Reklamda uşağın görüntüsündən bu halda istifadəyə bu halda icazə veriləcək

Bu gün, 12:27

İlham Əliyev Avropa Komissiyasının enerji və mənzil siyasəti üzrə komissarını qəbul edib - FOTO

Bu gün, 12:26

Uşaq hüquqları ilə bağlı bir neçə qanuna dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Bolqarıstan Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 12-ci və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 4-cü iclaslarında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 12:19

Milli Məclis Ombudsmanın 2025-ci il üzrə məruzəsini qəbul edib

Bu gün, 12:15

Ceyhun Bayramov Pakistan xarici işlər naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 12:11

Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü olmadan heç kimə cinayətkar demək olmaz – Ali Məhkəmə

Bu gün, 12:03

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin keçiriləcəyi tarix məlum olub

Bu gün, 11:59

Ötən il Ombudsmana müraciətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:40

BDYPİ velosipedçilərə çağırış edib

Bu gün, 11:35

İrandan Azərbaycan sərhədi ilə indiyədək 615 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:21

Ombudsman: Böyük Qayıdış proqramı soydaşlarımızın fundamental hüquqlarının bərpasını təmin edir

Bu gün, 11:15

ABŞ Küveytdəki səfirliyini bağladı

Bu gün, 11:12
Bütün xəbərlər