 İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Qafar Ağayev16:32 - Bu gün
İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

İsrail Ayətullah Seyid Əli Xameneinin Tehranda istifadə etdiyi yeraltı hərbi bunkeri hədəf alıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) məlumat yayıb.

Məlumata görə, əməliyyatda İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin 50 qırıcısı iştirak edib.

Bildirilib ki, sözügedən obyekt Xamenei və digər yüksək rütbəli hərbi rəsmilərin komanda mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib.

“Bunkerin hədəf alınması rejimin komanda və nəzarət qabiliyyətini daha da aşındırır”, - qeyd edilib.

Xatırladaq ki, fevralın 28-də İranın Ali Rəhbəri Seyid Əli Xamenei İsrailin aviazərbələri nəticəsində öldürülüb.

Paylaş:
205

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev Albaniya Baş nazirinə təşəkkür edib

Cəmiyyət

Naxçıvan aeroportuna hücumla bağlı Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına hesabat təqdim edilib

Cəmiyyət

MEDİA: Azərbaycanın İranla sərhəddə ağır silahlar yerləşdirməsi paylaşımları dezinformasiyadır

Dünya

İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Tramp: İranın yeni liderinin seçilməsi prosesində ABŞ də rol oynamalıdır

Sibiqa: Kiyev Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir

ABŞ-nin müharibə naziri: ABŞ və İsrail İranın hava məkanında tam nəzarət qurmağa yaxındır

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İranda qızlar məktəbində ölən şagirdlərin sayı 57-ə çatıb - YENİLƏNİB

İrana məxsus PUA Bəhreyndə göydələnə çırpılıb - VİDEO

İsrail Pezeşkianın ofisinə və Tehranda digər hökumət obyektlərinə zərbələr endirib

Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin oğlu və gəlini həlak olub

Son xəbərlər

Naxçıvanla nəqliyyat əlaqəsinin təmin olunması üçün Bakı-İğdır-Bakı marşrutu üzrə növbəti reyslərin CƏDVƏLİ

Bu gün, 18:40

Nazirlər Kabineti: İrandan qayıdan Azərbaycana məxsus yük avtomobillərinin ölkəyə buraxılışına başlanılıb

Bu gün, 18:14

İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib

Bu gün, 18:07

Prezident İlham Əliyev Albaniya Baş nazirinə təşəkkür edib

Bu gün, 17:53

Moldova XİN başçısı İranın Naxçıvana xain dron hücumunu pisləyib

Bu gün, 17:52

Naxçıvan aeroportuna hücumla bağlı Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına hesabat təqdim edilib

Bu gün, 17:39

MEDİA: Azərbaycanın İranla sərhəddə ağır silahlar yerləşdirməsi paylaşımları dezinformasiyadır

Bu gün, 17:29

Paytaxtda 21 yaşlı qadın itkin düşüb

Bu gün, 17:20

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi bir neçə günlük fəaliyyəti dayandırır

Bu gün, 17:08

Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

Bu gün, 17:06

XİN İranın Naxçıvana dron hücumundan sonra Azərbaycanla həmrəy olan ölkə və təşkilatlara təşəkkür edilib

Bu gün, 16:51

Naxçıvanla İğdır arasında sərnişindaşıma xüsusi avtobuslarla həyata keçirilir

Bu gün, 16:38

İsrail ordusunun Tehranda Xameneinin yeraltı bunkerinə zərbələrin detallarını açıqladı - VİDEO

Bu gün, 16:32

Təhsil İnstitutu “Kenquru” müsabiqəsi ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

Bu gün, 16:26

ABB Dövlət Vergi Xidmətinin 2 mükafatını qazandı

Bu gün, 16:22

Naxçıvanda buraxılış imtahanının vaxtı dəyişdirilib

Bu gün, 16:00

Şahin Seyidzadə: Azərbaycan dövləti öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün zəruri addımları atmağa qadirdir

Bu gün, 15:50

“Bank BTB” BOKT-a çevrilir, aktivləri və öhdəlikləri ABB-yə ötürülür

Bu gün, 15:08

Xocalıya növbəti köç - 67 nəfər qayıtdı

Bu gün, 15:02

Novruz bayramında Gəncə–Mingəçevir–Gəncə marşrutu üzrə qatar reysləri təşkil ediləcək

Bu gün, 14:49
Bütün xəbərlər