 Kür çayına 4 min ədəd çəkikimi balıq körpəsi buraxılıb | 1news.az | Xəbərlər
Kür çayına 4 min ədəd çəkikimi balıq körpəsi buraxılıb

Qafar Ağayev13:36 - Bu gün
Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi tərəfindən Kür çayının Salyan rayonu ərazisindən keçən hissəsində bioloji müxtəlifliyin qorunması və artırılması məqsədilə çəkikimi balıqların çaya buraxılışı həyata keçirilib.

Mərkəzdən 1news.az-a bildirilib ki, tədbir çərçivəsində çəkisi 50–100 qram aralığında olan 4000 ədəd balıq körpəsi çaya buraxılıb. Balıqlar Mərkəzin tabeliyində fəaliyyət göstərən balıqartırma müəssisələrində yetişdirilib.

Mərkəz tərəfindən daxili su hövzələrində balıq ehtiyatlarının bərpasına yönəlmiş balıq buraxılışı tədbirlərinin mütəmadi şəkildə davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu proses su hövzələrinin bioloji balansının qorunmasına və təbii balıq populyasiyalarının gücləndirilməsinə töhfə vermək məqsədi daşıyır.

Tədbirdə Salyan Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rüstəm Xəlilov, kənd təsərrüfatı nazirinin müavini Zaur Əliyev, Elm, təhsil və insan resursları şöbəsinin müdiri Fərid Nəcəfov, Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzinin direktoru Ceyhun Əliyev, mərkəzin direktor müavini Elşən Məcidov, mərkəzin Balıq və su bioresurslarının idarə edilməsi və balıqartırma şöbəsinin müdiri Elşad Əhmədov, Nazirliyin və yerli dövlət aqrar inkişaf mərkəzlərinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Balıqların Kür çayına buraxılması bioloji müxtəlifliyin qorunmasına, balıq ehtiyatlarının artırılmasına və çay ekosisteminin bərpasına şərait yaradır.

