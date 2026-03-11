 “Reuters”: Müctəba Xameneinin səhhəti sual altındadır – niyə hələ də danışmır? | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Dünya

“Reuters”: Müctəba Xameneinin səhhəti sual altındadır – niyə hələ də danışmır?

10:57 - Bu gün
“Reuters”: Müctəba Xameneinin səhhəti sual altındadır – niyə hələ də danışmır?

İranın yeni ali lideri Müctəba Xamenei atasının – ayətullah Əli Xameneinin həyatını itirdiyi ABŞ-İsrail zərbələri zamanı yaralandığı bildirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" yazır.

Agentlik qeyd edir ki, Müctəba Xameneinin yaralandığını təsdiqləyən rəsmi məlumat olmasa da, İran dövlət mediası buna işarə edən terminologiyadan istifadə edir.

“Dövlət televiziyasının aparıcısı Xameneini “Ramazan canbazı” (yaralı qazi) adlandıraraq onun yaralanması ilə bağlı yayılan şayiələri dolayısı ilə təsdiqləmiş kimi görünüb. İranda hazırkı münaqişə “Ramazan müharibəsi” kimi adlandırılır. Reuters isə onun sağlamlıq vəziyyətini rəsmi şəkildə təsdiqləyə bilməyib”.

Bildirilir ki, mümkün yaralanma və atasının fevralın 28-də öldürülməsindən sonra təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlar Müctəbanın sükutunu izah edə bilər. Belə ki, Ekspertlər Şurası (88 nəfərdən ibarət qurum) bazar günü axşam onun ali lider seçildiyini elan etdikdən sonra Xamenei hələ də ictimai açıqlama verməyib.

Hazırda real hakimiyyətin ən çox diqqət çəkən şəkildə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) və “beyt” adlandırılan ali liderin dəftərxanasının əlində cəmləşdiyi bildirilir. “Beyt” dövlət bürokratiyasının bütün strukturlarında paralel təsir sistemini idarə edir.

Ölkəni faktiki olaraq kimin idarə etdiyi ilə bağlı şübhələr şənbə günü demək olar ki, aradan qalxıb. Keçid dövründə ölkəni idarə etmək üçün yaradılan triumviratın üzvü olan Prezident Məsud Pezeşkian Fars körfəzi ölkələrindən hücumlara görə üzr istədikdən sonra geri addım atmağa məcbur olub. "Reuters" mənbələrinin bildirdiyinə görə, SEPAH rəhbərliyi bu üzrdən ciddi şəkildə qəzəblənib.

“Bir mənbə qeyd edib ki, mərhum ayətullah Əli Xamenei SEPAH-ı müəyyən qədər cilovlaya bilirdi, onun maraqlarını siyasi və dini elitanın mövqeləri ilə balanslaşdırırdı. İndi isə, yeni lider sükanı ələ almaq üçün kifayət qədər sağlam olsa belə, əsas qərarlarda son sözün böyük ehtimalla Keşikçilər Korpusuna məxsus olacağı gözlənilir”, – nəşr yazır.

Materialda daha sonra qeyd olunur ki, İranın yeni ali lideri postuna Müctəba Xameneinin namizədliyini məhz SEPAH irəli sürüb.

Yüksək vəzifəli iranlı mənbələrin sözlərinə görə, Korpus onu atasına nisbətən daha çevik və onların sərt kursunu dəstəkləməyə hazır fiqur kimi görür. Bu seçimin həyata keçirilməsi üçün SEPAH praqmatik siyasətçilərin etirazlarını da neytrallaşdırıb. Onsuz da böyük təsirə malik olan “keşikçilər” müharibə başlayandan sonra ölkədə daha da gücləniblər.

Mənbələr bildirir ki, onlar yüksək vəzifəli siyasətçilər və ruhani çevrələrdə mövcud olan tərəddüdləri qısa müddətdə aradan qaldırıblar. Həmin tərəddüdlər səbəbindən yeni liderin təyin olunmasının rəsmi elan edilməsi bir neçə saat gecikmişdi. Müxalif mövqedə olanların narahatlığını isə Xameneinin seçilməsindən təxminən 48 saat keçməsinə baxmayaraq hələ də açıqlama verməməsi daha da artırır. Bu isə minlərlə insanın həyatına son qoyan müharibənin qızğın vaxtına təsadüf edir.

Üç yüksək vəzifəli iranlı mənbə, keçmiş islahatçı məmur və daha bir insayder hesab edir ki, SEPAH-ın təşəbbüsü ilə Xameneinin seçilməsi İranın daha aqressiv xarici siyasət yürütməsinə və daxildə repressiyaların güclənməsinə səbəb ola bilər. Onlardan ikisi Keşikçilər Korpusunun üstünlüyünün İslam Respublikasını faktiki olaraq dini legitimliyin nazik pərdəsi altında fəaliyyət göstərən hərbi dövlətə çevirə biləcəyindən narahatdır.

Bu isə onsuz da zəifləyən hakimiyyət dayaqlarını daha da sarsıdır və rejimin mürəkkəb təhdidlərə reaksiya vermək imkanlarını məhdudlaşdırır.

Bəzi ayətullahlar hakimiyyətin faktiki olaraq irsi şəkildə ötürülməsinə etiraz ediblər. Onlar hesab edirlər ki, bu addım hətta mövcud sistemi dəstəkləyən qüvvələri belə uzaqlaşdıra bilər. Son bir həftə ərzində pərdəarxası danışıqlarda alternativ namizəd irəli sürmək cəhdləri də olub.

Lakin keçmiş islahatçı məmurun sözlərinə görə, SEPAH Xameneinin hakimiyyətə gəlməsini tənqid edənləri hədələyib. Digər bir insayder isə bildirib ki, Korpus Ekspertlər Şurasının üzvləri ilə birbaşa əlaqə saxlayıb və etirazlara baxmayaraq, sonda onların əksəriyyəti Müctəba Xameneinin namizədliyini dəstəkləməyə məcbur qalıb.

Əvvəlcə onun təyin olunmasının bazar günü səhər elan edilməsi planlaşdırılırdı, lakin müqavimət uzandığı üçün bu xəbər yalnız axşam saatlarında açıqlanıb. Atasının dövründə uzun illər “beyt” strukturuna rəhbərlik edən Müctəba Xamenei SEPAH-la, xüsusilə müharibədə həlak olan yüksək rütbəli generalların yerinə gələn ikinci eşelon komandirlərlə sıx əlaqələr qurub.

Mənbələr hesab edir ki, nəticədə İranın həm daxili, həm də xarici siyasətində radikalizmə doğru kəskin dönüş baş verə bilər. Beləliklə, Keşikçilər Korpusu uzun illər arzuladığı məqsədə – ölkə üzərində tam nəzarətə nail olub.

Paylaş:
315

Aktual

Cəmiyyət

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Ermənistan

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Cəmiyyət

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Rəsmi

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Dünya

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

İran Yaxın Şərqdəki bank və maliyyə qurumlarını hədəf elan etdi

“Reuters”: Müctəba Xameneinin səhhəti sual altındadır – niyə hələ də danışmır?

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyədə vuruldu, qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Sibiqa: Kiyev Azərbaycan ərazisinə endirilən zərbəni pisləyir

Tramp İranın yeni Ali Liderinin seçilməsindən danışdı

İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb

Son xəbərlər

Türkiyə Ordusunun Quru Qoşunları komandanı Naxçıvana gedib

Bu gün, 19:12

İran: Bir barel neftin qiymətinin 200 dollara çatacağı günə hazır olun

Bu gün, 17:49

Antonio Koşta: Bakı-Naxçıvan dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiya arasında dayanıqlı marşrut yaradacaq

Bu gün, 17:45

Azərbaycan-Kosta Rika münasibətlərinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib

Bu gün, 17:39

İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB

Bu gün, 17:37

Azərbaycan və Serbiya arasında regionda cərəyan edən proseslər müzakirə olunub

Bu gün, 17:35

Antonio Koşta: Azərbaycanın Aİ vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində əvəzsiz yardımını yüksək qiymətləndiririk

Bu gün, 17:32

Paşinyan: Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə arasında tranziti təmin etməyə hazırdır

Bu gün, 17:23

Dövlət başçısı: Biz külək və Günəş enerji stansiyalarına böyük sərmayə yatırırıq

Bu gün, 17:18

İlham Əliyev: Avropa İttifaqı ilə ikitərəfli münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir

Bu gün, 17:13

Azər Qasımlı 12 il azadlıqdan məhrum edilib

Bu gün, 17:12

Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər

Bu gün, 17:08

İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti ilə təkbətək görüşü keçirilib - FOTO - YENİLƏNİR

Bu gün, 17:07

Baş nazir hərbi qulluqçuların maaşları ilə bağlı qərar imzaladı

Bu gün, 16:55

İspaniya İsraildəki səfirini geri çağırıb

Bu gün, 16:42

Dubayda xəsarət alan Azərbaycan vətəndaşının müalicəsi yekunlaşıb, ölkəyə gələcək

Bu gün, 16:28

Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:13

Mikayıl Cabbarov Çinin “iSoftStone” şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

Bu gün, 16:02

Naxçıvanda dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması davam edir - VİDEO

Bu gün, 15:41

İndiyədək İrandan Azərbaycana təxliyə olunanların sayı açıqlandı

Bu gün, 15:38
Bütün xəbərlər