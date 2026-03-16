İsrail ordusu İran rəhbərliyinin istifadə etdiyi təyyarənin məhv edildiyini bildirib

İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin Tehrandakı Mehrabad hava limanına endirdiyi zərbə nəticəsində İran rəhbərliyinin istifadə etdiyi təyyarənin məhv edildiyi bildirilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sözügedən təyyarə İranın ali dini lideri Əli Xamenei, eləcə də ölkənin digər yüksək vəzifəli rəsmiləri və hərbçilərinin sərəncamında olub. Ondan həm daxili səfərlər, həm də hərbi satınalmalar və müttəfiq dövlətlərlə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi ilə bağlı beynəlxalq uçuşlar üçün istifadə edilirdi.

Açıqlamada qeyd olunub ki, təyyarənin məhv edilməsi İran rəhbərliyinin “Müqavimət oxu” adlandırılan müttəfiq qüvvələrlə fəaliyyətini koordinasiya etmək, hərbi potensialını artırmaq və mövqelərini bərpa etmək imkanlarını məhdudlaşdırır.

Aktual

Rəsmi

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Köşə

Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi

Cəmiyyət

Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xocavənd şəhərində keçirilib

Rəsmi

Möminə xatun türbəsinin bərpasına 10 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb - SƏRƏNCAM

Dünya

İsrail ordusu İran rəhbərliyinin istifadə etdiyi təyyarənin məhv edildiyini bildirib

İranda atılan raket Əbu-Dabiyə düşüb, ölən var

“Oskar-2026” mükafatının qalibləri açıqlanıb

İranda 500 nəfər casusluq ittihamı ilə saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

ABŞ İranda məktəbə endirilən zərbə ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

Türkiyə vətəndaşlarını İraqa səfər etməməyə çağırıb

İrandan buraxılan növbəti raket Türkiyədə vuruldu, qalıqları Qaziantepə düşdü - RƏSMİ

Pit Heqsetdən Möctəba Xameneiyə xəbərdarlıq: Nüvə silahı planlarından imtina edilməlidir

Son xəbərlər

Azərbaycanda film çəkilişi ilə bağlı yeni güzəştlər müəyyən olunub

Bu gün, 15:46

Qaradağda hamamda yıxılan qadın dünyasını dəyişib

Bu gün, 15:33

Kommersiya qurumlarının sayı 6,9 faiz artıb

Bu gün, 15:29

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlanıb

Bu gün, 15:21

Sumqayıtda top mərmisi tapılıb - VİDEO

Bu gün, 15:15

Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

Bu gün, 15:10

Sahibə Qafarova Çinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Bu gün, 15:08

Xəzər dənizində daha bir zəlzələ qeydə alınıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:05

Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Xocavənd şəhərində təmir olunmuş fərdi evə baxış keçiriblər

Bu gün, 15:03

Tramp Çindən kömək istədi - Ola bilsin ki, həmin gün İran artıq qalib gəlmişdi

Bu gün, 14:45

İndiyədək azad edilmiş ərazilərdə istifadəyə verilən yaşayış məntəqələrinin sayı açıqlandı

Bu gün, 14:35

Əlaqələndirmə Qərargahının növbəti iclası Xocavənd şəhərində keçirilib

Bu gün, 14:33

“2006-cı ildə hekayəmiz “PAŞA Sığorta”nın təsis edilməsi ilə başladı” - Mir Camal Paşayev

Bu gün, 14:13

Azərbaycanda həftəsonu avtoqəzalarda üç piyada ölüb

Bu gün, 14:00

Sabunçuda əkiz uşaq dünyaya gətirən 53 yaşlı qadın ölüb - Səbəb

Bu gün, 13:59

Bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:32

Qızıldaşda daş karxanasında fəhləni elektrik cərəyanı vurub

Bu gün, 13:21

Xaçmazda kömək adı ilə təqaüdçülərə yaxınlaşaraq kartlarını talayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:03

Fevralda Azərbaycanda internetin median sürəti artıb - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 13:03

Sabah 17 dərəcəyədək isti olacaq - Proqnoz

Bu gün, 12:48
Bütün xəbərlər