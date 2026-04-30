Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

Qafar Ağayev16:26 - Bu gün
Müctəba Xamenei: Hörmüz boğazı və Fars körfəzi üçün yeni mərhələ başlayıb

İran Hörmüz boğazına yeni idarəetmə və hüquqi qaydalar tətbiq etməklə regionun inkişafı və təhlükəsizliyinə töhfə verməyi hədəfləyir.

1news.az xəbər verir ki, bunu İranın Ali Lideri Seyid Müctəba Xamenei İranda Fars Körfəzi Milli Günü münasibətilə etdiyi müraciətdə bildirib.

İranın Ali Lideri qeyd edib ki, Hörmüz boğazına tətbiq olunacaq yeni idarəetmə Fars körfəzi regionunda təhlükəsizliyi gücləndirəcək və digər tərəflərin bundan sui-istifadəsinin qarşısını alacaq. Onun sözlərinə görə, bu addım bölgədə iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə də töhfə verəcək.

Xamenei əlavə edib ki, İranın elm, sənaye və müxtəlif sahələrdə – o cümlədən nano, bio, nüvə və raket texnologiyaları üzrə əldə etdiyi nailiyyətlər ölkənin milli sərvətidir və bu potensial bütün su və quru sərhədlərinin qorunmasına xidmət edir.

“İran Fars körfəzində ən uzun sahil xəttinə malik ölkədir və körfəzin müstəqilliyinin qorunması, eləcə də əcnəbi qüvvələrə qarşı mübarizədə, portuqaliyalıların bölgədən çıxarılmasından Hörmüz boğazının azad edilməsinədək mühüm səylər göstərib”, – deyə o vurğulayıb.

Qeyd edək ki, 30 aprel 1622-ci ildə Şah Abbas Səfəvinin hakimiyyəti dövründə portuqaliyalılar İranın cənub sularından və Hörmüz boğazından çıxarılıb. Bu hadisə ilə əlaqədar olaraq, 2005-ci ildən etibarən İranda 30 aprel tarixi Fars Körfəzi Milli Günü kimi qeyd olunur.

