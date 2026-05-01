 Fələstinli jurnalist: İsrail həbsxanasına daxil olanda 120 kq idim, indi isə 60 | 1news.az | Xəbərlər
Oksana Orucova12:05 - Bu gün
Fələstinli jurnalist Əli əs-Samudi İsrail həbsxanalarında gördüyü pis rəftar nəticəsində ciddi çəki itirdiyini bildirib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, təxminən bir il davam edən inzibati həbsdən sonra azadlığa buraxılan 59 yaşlı jurnalist yaydığı videoda bildirib ki, həbsə 120 kiloqram çəki ilə daxil olsa da, çıxarkən 60 kiloqrama düşüb. O, bunu ağır saxlanma şəraiti və yaşadığı çətinliklərlə əlaqələndirib.

Samudi İsrail həbsxanalarındakı vəziyyətin olduqca ağır olduğunu vurğulayaraq qeyd edib ki, məhbuslar işgəncə və pis rəftara məruz qalır, qida isə çox keyfiyyətsizdir: “Verilən yeməkləri hətta pişiklər belə yeməz”-, deyə jurnalist qeyd edib.

O, həmçinin həbsxanalarda elementar şəraitin olmadığını, uzun müddət güzgü və digər vasitələrdən istifadə edə bilmədiyini deyib. Azadlığa buraxıldıqdan sonra ilk dəfə telefon vasitəsilə üzünü gördüyünü qeyd edib.

Fələstinli jurnalist digər məhbusların da ağır vəziyyətdə olduğunu bildirərək onların yaxınlarına çağırış edib ki, əsirləri unutmasınlar.

Fələstin Əsirlər Cəmiyyəti isə açıqlamasında Samudinin İsrail həbsxanalarında saxlanılan 3 530-dan çox inzibati məhbusdan biri olduğunu bildirib.

Siyasət

Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub

Cəmiyyət

4 xəstəxanaya yeni direktorlar təyin edildi - FOTO

Cəmiyyət

Mayın 3-də Bakının bəzi ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Cəmiyyət

TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub - DOSYE

Dünya

Türkiyəli müğənni Tülay Özer vəfat edib

“Spotify” musiqi platformasında yenilik tətbiq olunacaq

Tramp İranın Dünya Kubokuna qatılmasına dəstək verdi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Robot konsert verdi, alqışlar səngimədi - VİDEO

ABŞ blokadası İran rialına zərbə vurdu

BƏƏ OPEC və OPEC+ təşkilatlarından çıxdığını açıqlayıb

Ərdoğandan erməni icmasına qardaşlıq mesajı

Türkiyəli müğənni Tülay Özer vəfat edib

Bu gün, 12:54

“Spotify” musiqi platformasında yenilik tətbiq olunacaq

Bu gün, 12:45

Azərbaycanda şənbə günü 26 dərəcəyədək isti olacaq

Bu gün, 12:35

Azərbaycan Avropa Parlamenti ilə əlaqələri dayandırdı

Bu gün, 12:22

Bu gün, 12:05

Lənkəranda Xəzər dənizini çirkləndirən quş kəsim sexinin rəhbəri cəzalandırıldı

Bu gün, 12:03

“Toy karvanları”nda qayda pozuntuları: sürücülərə xəbərdarlıq edildi

Bu gün, 11:54

Azərbaycanda bu gündən balıq ovu qadağan edilib

Bu gün, 11:46

Milli Məclisdə Avropa Parlamentinin Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətinə görə komissiya yardıldı

Bu gün, 11:41

Bakıda “İctimai proseslər media müstəvisində” mövzusunda III Forum keçirilir

Bu gün, 11:21

4 xəstəxanaya yeni direktorlar təyin edildi - FOTO

Bu gün, 11:21

Tramp İranın Dünya Kubokuna qatılmasına dəstək verdi

Bu gün, 11:18

Aİ səfiri Azərbaycan XİN-ə çağırılıb, ona etiraz notası təqdim olunub

Bu gün, 11:14

Mayın 3-də Bakının bəzi ərazilərində nəqliyyatın hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq - SİYAHI

Bu gün, 11:05

Milli Məclisin iclası başlayıb

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycanda idman siyasəti sistemli və uzunmüddətli strategiyaya əsaslanır

Bu gün, 10:59

Məşhur rejissorun “Oskar”ı hava limanında itdi

Bu gün, 10:39

BDYPİ: “Təmiz hava” aylığı çərçivəsində nəzarət tədbirləri davam etdirilir

Bu gün, 10:33

Küləklə bağlı - Xəbərdarlıq

Bu gün, 10:31

TƏBİB-in icraçı direktoruna müavin təyin olunub - DOSYE

Bu gün, 10:23
