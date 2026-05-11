 IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

11:46 - Bu gün
IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, BVF-nin fevral ayında dərc olunan missiya bəyanatında 2026-cı il üçün Azərbaycan neftinin orta qiyməti 66,7 ABŞ dolları səviyyəsində proqnozlaşdırılıb.

Aprelin sonunda İcraçı Şuranın təsdiqlədiyi yekun hesabatda isə bu göstərici 84,2 ABŞ dollarına yüksəldilib. Beləliklə, 2026-cı il üzrə proqnoz 17,5 ABŞ dolları və ya 26,2% artırılıb.

Fond 2027-ci il üzrə proqnozu 64,9 dollardan 78 dollara, 2028-ci il üzrə 65,4 dollardan 76,2 dollara, 2029-cu il üzrə 66,4 dollardan 75,9 dollara, 2030-cu il üzrə 67,2 dollardan 75,7 dollara, 2031-ci il üzrə isə 68,5 dollardan 77,2 dollara yüksəldib.

IMF qeyd edib ki, qiymət fərziyyələri Dünya İqtisadi Proqnozu (WEO) üzrə baza ssenarisinə və hər barel üçün əlavə 2-3 ABŞ dolları premiuma əsaslanır. Bu premium Azərbaycanın əsas ixrac markası olan “Azeri Light” neftinin Brent markasından adətən daha yüksək qiymətə satılmasını əks etdirir.

Proqnozların kəskin artırılması qlobal neft bazarında Yaxın Şərqdə geosiyasi risklərin güclənməsi və xüsusilə Hörmüz boğazı ətrafında yaranan qeyri-müəyyənlik fonunda IMF-in beynəlxalq neft qiyməti gözləntilərini yenidən nəzərdən keçirməsi ilə bağlıdır.

Paylaş:
190

Aktual

Dünya

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

Dünya

Yaponiya İran böhranından sonra ilk dəfə Azərbaycan neftinə üz tutdu

Cəmiyyət

30 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Cəmiyyət

DİN: Son iki gündə 91 cinayətin üstü açılıb

İqtisadiyyat

IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 110 dollara yaxınlaşıb

SOCAR “Italiana Petroli” şirkətinin satınalınmasını başa çatdırıb

Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət Gömrük Komitəsinin büdcəyə transfertləri proqnozu üstələyib

Ölkənin xarici ticarət saldosu 93,3% yüksəlib

Azərbaycan nefti 10 dollara yaxın ucuzlaşdı

Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları artıb

Son xəbərlər

Sabah görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 17:53

Gürcüstanın yeni patriarxı bəli oldu

Bu gün, 17:26

Bakıda mağazadan seyf oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 17:09

Bakıda məktəbdə beşinci sinif şagirdi qızı bıçaqladı - FOTO

Bu gün, 16:52

“Sabah”-“Neftçi” matçının tarixi bəlli olub

Bu gün, 16:24

Azərbaycan millisi Avropa Kubokunu 9 medalla başa vurdu

Bu gün, 16:02

Xırdalanda qapısı açıq maşından oğurluq olundu

Bu gün, 15:33

Suriya da WUF13-də iştirak edəcək

Bu gün, 15:18

Külək güclənəcək - SARI XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:58

“Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının II mərhələsinin qalibi bəlli olub

Bu gün, 14:55

Yaponiya İran böhranından sonra ilk dəfə Azərbaycan neftinə üz tutdu

Bu gün, 14:36

İntensiv yağış, sel - Hava xəbərdarlığı

Bu gün, 13:59

Kinematoqrafçılar İttifaqının yeni sədri onlardan biri olacaq

Bu gün, 13:31

30 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 13:00

Uşaq inkişafında yeni mədəniyyət: Baku Speech Area-dan fərqli yanaşma - MÜSAHİBƏ

Bu gün, 12:44

Pəncərə silən qadın yıxılıb ölüb

Bu gün, 12:38

Marketlərdən oğuluq edənlər saxlanıldı

Bu gün, 12:13

IMF Azərbaycan neftinin qiyməti ilə bağlı proqnozunu kəskin artırıb

Bu gün, 11:46

7000 manatlıq naqil oğurlayıb metal kimi satdılar

Bu gün, 11:18

Yüksək sürət gənc motosikletçinin həyatına son qoydu

Bu gün, 11:01
Bütün xəbərlər