️Mina təmizləyərkən həlak olan və xəsarət alanların ailə üzvlərinə təqaüd veriləcək

 Mina təmizləyərkən həlak olan və xəsarət alanların ailə üzvlərinə təqaüd veriləcək
На русском
Rəsmi

Qafar Ağayev12:50 - Bu gün
Minatəmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman partlayıcı sursatların işə düşməsi nəticəsində baş verən bədbəxt hadisə ilə əlaqədar həlak olan və ya bu zaman aldığı xəsarətdən həyatını itirən minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə Azərbaycan Prezidentinin təqaüdü təsis edilib.

1news.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Fərman imzalayıb.

Fərmanla təqaüdün aylıq məbləği 700 manat müəyyən edilib.

Prezident təqaüdü minatəmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman partlayıcı sursatların işə düşməsi nəticəsində baş verən bədbəxt hadisə ilə əlaqədar həlak olan və ya bu zaman aldığı xəsarətdən həyatını itirən minatəmizləyənin aşağıda göstərilən ailə üzvlərinə (təqaüd məbləği onların sayına uyğun bərabər hissələrə bölünməklə) ödəniləcək:

- dul arvadına (ərinə), valideynlərinə;

- 18 yaşına çatmamış (peşə təhsili, orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrində təhsil alanlara isə həmin təhsil müəssisələrini bitirənədək, lakin ən çoxu 23 yaşına çatanadək), yaxud 18 yaşına çatanadək əlilliyi müəyyən edilmiş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan övladlarına, uşaq evlərində tərbiyə olunan qardaş və bacılarına;

- birinci növbədən digər qohumları olmayan baba və nənələrinə;

Təqaüd dövlət büdcəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş xərclər hesabına həmin nazirlik tərəfindən ödəniləcək.

Azərbaycan Prezidentinin təqaüdü bu Fərman qüvvəyə mindiyi tarixədək minatəmizləmə fəaliyyətini həyata keçirən zaman partlayıcı sursatların işə düşməsi nəticəsində baş verən bədbəxt hadisə ilə əlaqədar həlak olan və ya bu zaman aldığı xəsarətdən həyatını itirən minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə də şamil edilir və bu Fərman qüvvəyə mindiyi tarixdən sonrakı dövr üçün ödəniləcək.

Paylaş:
169

Aktual

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

Dünya

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Cəmiyyət

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Cəmiyyət

Ölkədaxili sifarişli daşımalara buraxılış vəsiqəsinin verilməsi üçün tələblər sərtləşdirilib

Rəsmi

Azərbaycanda insanın klonlaşdırılması üsulları patent obyekti kimi tanınmayacaq

Prezident Azərbaycanla Mərakeş arasında imzalanmış sazişi təsdiq edib

“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya” dəyişib

️Mina təmizləyərkən həlak olan və xəsarət alanların ailə üzvlərinə təqaüd veriləcək

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya” dəyişib

İlham Əliyev Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində olub, başsağlığı verib

️Mina təmizləyərkən həlak olan və xəsarət alanların ailə üzvlərinə təqaüd veriləcək

Mehriban Əliyeva 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

Son xəbərlər

Mikayıl Cabbarov “Fiba Holdinq”in nümayəndələri ilə görüş keçirdi

Bu gün, 17:56

Tramp: Biz İranda ümumi rejim dəyişikliyinə nail olduq

Bu gün, 17:52

Şuşanın qədim tarixə malik memarlıq abidəsi olan malikanə kompleksləri

Bu gün, 17:40

Bakının qəsəbələrində yağış fəsadlarının aradan qaldırılması davam etdirilir - FOTO

Bu gün, 17:31

İpək Yolu Fondu ilə əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib - FOTO

Bu gün, 17:18

Bayram günlərində yol qəzaları niyə artdı? - NİİM açıqladı

Bu gün, 17:16

Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

Bu gün, 17:07

Qablaşdırma materiallarının zərərlərindən necə qorunmaq olar?

Bu gün, 17:06

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Bu gün, 16:52

Ağdərədə istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

Bu gün, 16:45

Şəkidə fərdi yaşayış evində baş verən partlayış nəticəsində nəfər xəsarət alıb - VİDEO

Bu gün, 16:18

Bayram günlərində ölüm və xəsarətlə nəticələnən nə qədər qəza olub? - BDYPİ-dən açıqlama

Bu gün, 16:13

TÜRKPA 31 Mart soyqırımı ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 16:10

Ağdamda əmək yarmarkası keçiriləcək

Bu gün, 16:03

I sinfə qəbulda prioritet tətbiq olunacaq məktəblərin siyahısı açıqlanıb

Bu gün, 15:36

Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

Bu gün, 15:10

Saray körpüsü yaxınlığında avtomobil avtobusla toqquşdu - FOTO

Bu gün, 14:46

Paşinyan Putinlə görüşəcək

Bu gün, 14:36

Azərbaycanla Çin birgə investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirlər

Bu gün, 14:33

İstirahət günlərində avtobuslarla daşınan sərnişin sayı açıqlanıb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər