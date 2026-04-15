AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0042 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,2428 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0042
|
100 Rusiya rublu
|
2,2428
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2129
|
1 Belarus rublu
|
0,5824
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1154
|
1 Çexiya kronu
|
0,0823
|
1 Çin yuanı
|
0,2494
|
1 Danimarka kronu
|
0,2682
|
1 Gürcü larisi
|
0,6312
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2169
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0182
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3066
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1850
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1760
|
1 İsrail şekeli
|
0,5639
|
1 Kanada dolları
|
1,2342
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5026
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3572
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5511
|
1 Moldova leyi
|
0,0992
|
1 Norveç kronu
|
0,1801
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6069
|
1 Polşa zlotası
|
0,4727
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3937
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3373
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3372
|
Türk lirəsi
|
0,0380
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0391
|
Yapon yeni
|
1,0693
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0033
|
Qızıl
|
8204,9650
|
Gümüş
|
135,7986
|
Platin
|
3605,8190
|
Palladium
|
2704,0625