 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:16 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 2,0042 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,5 % artaraq 2,2428 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

2,0042

100 Rusiya rublu

2,2428

1 Avstraliya dolları

1,2129

1 Belarus rublu

0,5824

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1154

1 Çexiya kronu

0,0823

1 Çin yuanı

0,2494

1 Danimarka kronu

0,2682

1 Gürcü larisi

0,6312

1 Honq Konq dolları

0,2169

1 Hindistan rupisi

0,0182

1 İngilis funt sterlinqi

2,3066

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1850

1 İsveçrə frankı

2,1760

1 İsrail şekeli

0,5639

1 Kanada dolları

1,2342

1 Küveyt dinarı

5,5026

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3572

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5511

1 Moldova leyi

0,0992

1 Norveç kronu

0,1801

100 Özbək somu

0,0140

100 Pakistan rupisi

0,6069

1 Polşa zlotası

0,4727

1 Rumıniya leyi

0,3937

1 Serbiya dinarı

0,0171

1 Sinqapur dolları

1,3373

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3372

Türk lirəsi

0,0380

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0391

Yapon yeni

1,0693

Yeni Zelandiya dolları

1,0033

Qızıl

8204,9650

Gümüş

135,7986

Platin

3605,8190

Palladium

2704,0625

