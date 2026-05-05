 WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama

Qafar Ağayev11:34 - Bu gün
WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama

“COP29 tədbirindən fərqli olaraq postların qurulması, rayonlardan-bölgələrdən paytaxta daxil olmaq istəyən sürücülərin buraxılmaması kimi hallar nəzərdə tutulmur.”

1news.az xəbər verir ki, bunu Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi Namidan Piriyev nəqliyyatın idarə olunması planına dair brifinqdə deyib.

O bildirib ki, yalnız 18 may tarixində — açılış günü, yəni tədbirin rəsmi açılış günü qısa müddətlik tənzimləmə tətbiq oluna bilər:

“Çox qısa müddətdə paytaxtın cənub hissəsindən, yəni Lökbatan istiqamətindən şəhərə daxil olan nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti dəyişdirilə və kənar dairəvi yola yönləndirilə bilər. Digər istiqamətlərdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün isə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmur.

Bu, ümumilikdə məhdudiyyət kimi qiymətləndirilməməlidir. Postların qurulması və ya nəqliyyat vasitələrinin buraxılmaması kimi hallar yoxdur. Sadəcə həmin gün müəyyən istiqamətdən gələn axının alternativ marşrutlara yönləndirilməsi mümkündür.

Tədbir günü sıxlıq yaranarsa, yalnız operativ tənzimləmə tədbirləri çərçivəsində bu istiqamətdə yönləndirmə həyata keçirilə bilər”.

Paylaş:
135

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Mövqe

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Siyasət

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Siyasət

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

Cəmiyyət

Mətbuat Şurası o müsahibə ilə bağlı mediaya müraciət etdi

Sürücülərin nəzərinə: Buna görə cərimələnə bilərsiniz

Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək

Bakıda müğənni əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“EFES - 2026” təliminin hazırlıq məşqləri uğurla davam edir - FOTO - VİDEO

Sabaha gözlənilən hava proqnozu

Culfada kanaldan cəsədi tapılan şəxsin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

Ötən gün ölkə ərazisində 3 avtomat, 1 tapança, 3 tüfəng aşkar edilib

Son xəbərlər

Mətbuat Şurası o müsahibə ilə bağlı mediaya müraciət etdi

Bu gün, 14:07

İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibini qəbul edib

Bu gün, 14:01

Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 13:51

Sürücülərin nəzərinə: Buna görə cərimələnə bilərsiniz

Bu gün, 13:40

Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:24

Bakıda müğənni əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:11

Saatlıda yanıq xəsarəti alan qadın 2 ay sonra xəstəxanada ölüb

Bu gün, 13:00

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Bu gün, 12:55

Sabahın havası açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Neftçalada qızıl mağazasından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:27

Bakı Olimpiya Stadionuna bu ərazilərdən gedə biləcəksiniz

Bu gün, 12:24

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Bu gün, 12:11

Kolumbiyada mədəndə partlayış: 9 işçi həlak oldu

Bu gün, 12:03

Nazir onu rəis təyin etdi

Bu gün, 11:52

Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir

Bu gün, 11:43

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz siyasətini dəqiq diplomatik strategiya əsasında qurur”

Bu gün, 11:42

WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama

Bu gün, 11:34

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Bu gün, 11:26

"Qarpız" yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 11:16

Vüqar Aslanov WUF13-də nəqliyyatın təşkili planını açıqlayıb

Bu gün, 11:02
Bütün xəbərlər