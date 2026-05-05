Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb
1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, qızılın COMEX-də iyun ayı üzrə fyuçersləri 0,33% və ya 15 dollar artaraq 4 548,30 ABŞ dollarına, spot qızıl isə 0,36% və ya 16,23 dollar bahalaşaraq 4 538,14 ABŞ dollarına yüksəlib.
Platin isə 1,41% və ya 27,39 dollar artaraq 1 974,11 ABŞ dollarına çatıb.
Gümüşün iyun fyuçersləri isə əksinə, 0,19% və ya 0,14 dollar azalaraq 73,39 ABŞ dollarına enib.
Analitiklər qızıl və platinin qiymət artımını risklər fonunda təhlükəsiz aktivlərə tələbin yüksəlməsi ilə, gümüşdəki azalmanı isə texniki korreksiya ilə izah edir.
