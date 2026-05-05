 Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

09:48 - Bu gün
Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb.

1news.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, qızılın COMEX-də iyun ayı üzrə fyuçersləri 0,33% və ya 15 dollar artaraq 4 548,30 ABŞ dollarına, spot qızıl isə 0,36% və ya 16,23 dollar bahalaşaraq 4 538,14 ABŞ dollarına yüksəlib.

Platin isə 1,41% və ya 27,39 dollar artaraq 1 974,11 ABŞ dollarına çatıb.

Gümüşün iyun fyuçersləri isə əksinə, 0,19% və ya 0,14 dollar azalaraq 73,39 ABŞ dollarına enib.

Analitiklər qızıl və platinin qiymət artımını risklər fonunda təhlükəsiz aktivlərə tələbin yüksəlməsi ilə, gümüşdəki azalmanı isə texniki korreksiya ilə izah edir.

Paylaş:
132

Aktual

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

Mövqe

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Siyasət

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Siyasət

İlham Əliyevin adından İtaliya Nazirlər Şurasının sədrinin şərəfinə işçi şam yeməyi verilib - FOTO

İqtisadiyyat

Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz siyasətini dəqiq diplomatik strategiya əsasında qurur”

Qlobal əmtəə bazarlarında qızıl bahalaşıb

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana taxıl və gübrə göndəriləcək

Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

Avro və rublun məzənnələrində azalma - AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan neftinin qiyməti 122 dolları ötüb

Son xəbərlər

Mətbuat Şurası o müsahibə ilə bağlı mediaya müraciət etdi

Bu gün, 14:07

İlham Əliyev Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibini qəbul edib

Bu gün, 14:01

Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir

Bu gün, 13:51

Sürücülərin nəzərinə: Buna görə cərimələnə bilərsiniz

Bu gün, 13:40

Sabah Hacıqabul və Ağsu rayonlarının bəzi kəndlərində qaz kəsiləcək

Bu gün, 13:24

Bakıda müğənni əməliyyatdan sonra dünyasını dəyişib

Bu gün, 13:11

Saatlıda yanıq xəsarəti alan qadın 2 ay sonra xəstəxanada ölüb

Bu gün, 13:00

ABŞ Karib dənizində qayığa zərbə endirib: 2 nəfər ölüb

Bu gün, 12:55

Sabahın havası açıqlanıb

Bu gün, 12:40

Neftçalada qızıl mağazasından oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:27

Bakı Olimpiya Stadionuna bu ərazilərdən gedə biləcəksiniz

Bu gün, 12:24

Deputat: “Meloninin səfəri Azərbaycan-İtaliya münasibətlərində yeni mərhələdir”

Bu gün, 12:11

Kolumbiyada mədəndə partlayış: 9 işçi həlak oldu

Bu gün, 12:03

Nazir onu rəis təyin etdi

Bu gün, 11:52

Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir

Bu gün, 11:43

Kamaləddin Qafarov: “Azərbaycan öz siyasətini dəqiq diplomatik strategiya əsasında qurur”

Bu gün, 11:42

WUF13 zamanı bölgələrdən gələn nəqliyyat vasitələrinə məhdudiyyət olacaq? - NİİM rəisindən açıqlama

Bu gün, 11:34

“Azərbaycan–İtaliya iqtisadi və enerji əməkdaşlığı yeni mərhələyə qədəm qoyur” - ŞƏRH

Bu gün, 11:26

"Qarpız" yükündə 31 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilib

Bu gün, 11:16

Vüqar Aslanov WUF13-də nəqliyyatın təşkili planını açıqlayıb

Bu gün, 11:02
Bütün xəbərlər