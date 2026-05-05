Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir
Silk Way West Airlines Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyini qeyd edir. Bu əlamətdar tarix Yaponiya bazarının aviaşirkətin beynəlxalq marşrut şəbəkəsində mühüm yer tutduğunu göstərir və şirkətin beynəlxalq yük aviadaşımalarının inkişafına uzunmüddətli yanaşmasını bir daha təsdiqləyir.
2016-cı ildə Bakı–Komatsu marşrutu üzrə ilk uçuşunu həyata keçirdikdən sonra aviaşirkət Yaponiyadakı marşrut şəbəkəsini genişləndirərək Kansai və Narita istiqamətlərini də bu şəbəkəyə daxil edib. Hazırda Silk Way West Airlines Yaponiyaya həftədə iki uçuş həyata keçirir və bu ölkə ilə aviaşirkətin geniş beynəlxalq şəbəkəsi arasında mühüm yük bağlantısı yaradır.
Son on il ərzində Silk Way West Airlines Yaponiya istiqamətləri üzrə təxminən 1 300 uçuş həyata keçirib və 145 000 tondan çox yük daşıyıb. Bu göstəricilər Yaponiya bazarının aviaşirkət üçün əhəmiyyətini və şirkətin regionda dayanıqlı iştirakını əks etdirir.
Silk Way West Airlines-ın Yaponiyaya uçuşlarının 10 illiyi Yaponiya hava yükdaşımaları bazarının davamlı artım dövrünə təsadüf edir. Qiymətləndirmələrə görə, 2025-ci ildə bazarın həcmi əvvəlki illə müqayisədə təxminən 12% artıb. Asiyanın aparıcı hava yük qovşaqlarından biri olan Yaponiya inkişaf etmiş infrastrukturu, müntəzəm beynəlxalq əlaqələri və yüksək dəyərli, vaxt baxımından həssas yüklərin daşınmasına xüsusi diqqəti ilə regional və qitələrarası ticarət axınlarının təmin edilməsində mühüm rol oynayır.
Bakıdakı habının imkanlarından istifadə edən Silk Way West Airlines Yaponiya ilə Mərkəzi Asiya, Şərqi Avropa, Yaxın Şərq və digər regionların bazarları arasında yük axınlarının inkişafına töhfə verir.
Yaponiyaya uçuşların 10 illiyi münasibətilə Tokioda yerləşən The Ritz-Carlton otelində tərəfdaşların, mülki aviasiya qurumlarının, səfirliklərin və dövlət strukturlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə təntənəli tədbir keçirilib.
Tədbiri şərh edən Silk Way Group-un prezidenti Zaur Axundov bildirib: “Yaponiyaya uçuşların on illiyi Silk Way West Airlines-ın bu bazarda illər ərzində formalaşdırdığı güclü tərəfdaşlığın mühüm göstəricisidir. Biz Yaponiyadakı müştərilərimizin və tərəfdaşlarımızın etimadını yüksək qiymətləndiririk və regionlarımız arasında etibarlı yük marşrutlarını inkişaf etdirməklə bu əməkdaşlığı daha da gücləndirmək niyyətindəyik.”
Yaponiya Silk Way West Airlines üçün strateji əhəmiyyətli bazar olaraq qalır və Şərqlə Qərb arasında ticarət əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xüsusi yer tutur.
Silk Way West Airlines haqqında
Əsası 2012-ci ildə İpək yolunun qəlbi sayılan Bakıda qoyulmuş Silk Way West Airlines şirkəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanındakı Boeing 777F, 747-8F və 747-400F yük təyyarələrindən ibarət donanması ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə hər ay yüzlərlə uçuş həyata keçirir. Davamlılıq və səmərəlilik prinsiplərinə sadiq qalan Silk Way West Airlines 2030-cu ilə qədər donanmasını müasir Boeing 777F, Boeing 777-8F və Airbus A350F təyyarələri ilə yeniləməyi planlaşdırır. Aviaşirkət Avropa, MDB, Yaxın Şərq, Asiya və Amerika qitələrində 40-dan çox istiqamətə yükdaşıma xidmətləri göstərərək, illik 500 000 tondan artıq yük dövriyyəsini idarə edir.