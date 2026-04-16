BŞTİ-dən həbs xəbəri yayılan məktəb direktoru ilə bağlı AÇIQLAMA

Qafar Ağayev13:40 - Bu gün
Sevinc Vaqif qızı Hüseynova 06.09.2018-ci il tarixdən 13.09.2023-cü il tarixədək 227 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin, 14.09.2023-cü il tarixindən isə 278 nömrəli tam orta ümumtəhsil məktəbinin direktoru kimi çalışır. Hazırda vəzifə səlahiyyətlərini icra edir.

Bu barədə 1news.az-a Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatdan sonra eyni ad-soyadlı şəxslərin qarışdırılması bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yanlış xəbərlərin yayılmasına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun məlumatına görə, Azərbaycan vətəndaşı Hüseynova Sevinc Əlisəfa qızı ekstradisiya olunub. Bildirilib ki, o, məktəb direktoru vəzifəsində işləyərkən qulluq mövqeyindən istifadə etməklə dələduzluq etməkdə şübhəli bilinir və barəsində beynəlxalq axtarış elan olunmuşdu.

BŞTİ isə mediada yayılan məlumatlara aydınlıq gətirərək qeyd edib ki, xəbərlərdə adı çəkilən şəxs 278 nömrəli məktəbin direktoru Sevinc Vaqif qızı Hüseynova ilə eyni şəxs deyil.

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu ilin mart ayında Azərbaycan Ermənistandan ilk dəfə mal idxal edib

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

255 xarici diplom tanınmadı - SƏBƏB

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Avant qeyri yaşayış sahələri satışa çıxarıldı, 3000 ailəlik nəhəng kompleksdə biznes qurmaq imkanları! - FOTO

Keşlədə çökən kollektorun qəzalı hissəsi dəyişdirilir - FOTO - VİDEO

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

ABŞ–HƏMAS təması: atəşkəsdən sonra ilk birbaşa görüş keçirildi

Bu gün, 16:05

Neftçalada marketdə istehlaka yararsız məhsullar aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 15:43

Kahramanmaraşdakı məktəbə hücum edən şəxsin kompüterindən hücum planı çıxdı - DETALLAR

Bu gün, 15:26

Hikmət Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:19

Bu gün unudulmaz bəstəkar Ramiz Mirişlinin anadan olmasından 92 il ötür

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib - FOTO

Bu gün, 14:56

Paytaxtda mağazadan 2900 manat dəyərində telefon oğurlanıb

Bu gün, 14:38

255 xarici diplom tanınmadı - SƏBƏB

Bu gün, 14:32

“Mafiya sevgisi”nin məktəblərə ayaq açması və ya məktəblilər necə cinayətkara çevrildi? - KÖŞƏ

Bu gün, 14:22

Azərbaycan və Mərakeş parlamentləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb - FOTO

Bu gün, 14:02

BŞTİ-dən həbs xəbəri yayılan məktəb direktoru ilə bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 13:40

Dövlət maliyyəsinin idarə olunması vahid platformada birləşdirilir

Bu gün, 13:31

Özünü bank əməkdaşı kimi təqdim edərək kartdan pul oğurlayan şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:17

Qaradağda 48 yaşlı kişi evinin həyətində yıxılaraq vəfat edib

Bu gün, 12:56

Cümə gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:36

“Teleradio”ya yeni rəhbər təyin edilib

Bu gün, 12:27

Gədəbəydə körpə qızdırmadan dünyasını dəyişib

Bu gün, 12:26

Azad olunmuş ərazilərdə çəkiləcək avtomobil yolunun uzunluğu açıqlandı

Bu gün, 12:23

İrandan Azərbaycana indiyədək 3546 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 12:11

“Emporio Armani” Bakıda yenilənmiş mağazasını və yaz-yay 2026 kolleksiyasını təqdim etdi - FOTO

Bu gün, 12:02
Bütün xəbərlər