Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti yenidən bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,38 ABŞ dolları və ya 0,34% artaraq 110,89 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 110,51 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Cəmiyyət

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Cəmiyyət

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Cəmiyyət

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

“Azeronline” yüksək sürətli internet performansı üzrə lider mövqeyini gücləndirir

Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

ABB-nin AI-nur və AI-khanı - 1 milyondan çox qarşılıqlı ünsiyyət, 3 yeni imkan!

AMB 16 aprelə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Ali Məhkəmədən xüsusi statusla təkrar mənzil tələbi ilə bağlı mühüm qərar

Bu gün, 11:23

Ələt azad iqtisadi zonası üzrə İşçi Qrupun III iclası keçirilib

Bu gün, 11:21

Latviya Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - FOTO

Bu gün, 11:18

Aprelin 26-sı buraxılış imtahanında iştirak edəcək şagirdlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 11:01

Şəkidə yük maşını piyadanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:59

Prokurorluq Gəncə İcra Hakimiyyətində araşdırma aparır

Bu gün, 10:44

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüşün qiyməti artır

Bu gün, 10:41

Bakıda internat məktəbinin yataqxanasında yanğın olub - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:35

İranda “İsrailə casusluq” ittihamı ilə bir nəfər edam edildi

Bu gün, 10:35

Kahramanmaraşda məktəb hücumu: 2 ayrı psixoloq xəbərdarlıq etmişdi

Bu gün, 10:19

DİN: Axtarışda olan 100-dən çox şəxs saxlanılıb

Bu gün, 10:15

“Azeronline” yüksək sürətli internet performansı üzrə lider mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:00

Latviya Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Bu gün, 09:58

Tarixdə bu gün – 22 aprel nə günüdür?

Bu gün, 09:58

Bakı metrosunda sıxlıq yaranıb, səbəb açıqlandı

Bu gün, 09:55

Avtomobil yolları üzrə 176,4 milyon manat artıq vəsait - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 09:49

Azərbaycan neftinin qiyməti 111 dollara yaxınlaşıb

Bu gün, 09:44

İmişlidə canavarlar kəndə hücum edib

Bu gün, 09:28

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:23

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb

Bu gün, 09:00
Bütün xəbərlər