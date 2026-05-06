AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:20 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,5 % artaraq 1,9951 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,2513 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9951

100 Rusiya rublu

2,2513

1 Avstraliya dolları

1,2316

1 Belarus rublu

0,6031

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1168

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2493

1 Danimarka kronu

0,2670

1 Gürcü larisi

0,6333

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,3100

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1846

1 İsveçrə frankı

2,1805

1 İsrail şekeli

0,5813

1 Kanada dolları

1,2511

1 Küveyt dinarı

5,5183

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3661

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5523

1 Moldova leyi

0,0984

1 Norveç kronu

0,1846

100 Özbək somu

0,0141

100 Pakistan rupisi

0,6080

1 Polşa zlotası

0,4700

1 Rumıniya leyi

0,3808

1 Serbiya dinarı

0,0170

1 Sinqapur dolları

1,3366

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3302

Türk lirəsi

0,0376

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0387

Yapon yeni

1,0899

Yeni Zelandiya dolları

1,0111

Qızıl

7905,5185

Gümüş

128,6110

Platin

3404,0205

Palladium

2592,3470

