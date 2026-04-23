 ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

ADSEA Kür çayının daşması ilə bağlı məlumatlara aydınlıq gətirib

Qafar Ağayev12:07 - Bu gün
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatlarına əsasən, gursululuq dövründə (aprel, may, iyun ayları) su ehtiyatlarının ötən illərlə müqayisədə daha çox olacağı gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) məlumat yayıb.

Bu nəzərə alınaraq, Mingəçevir və Şəmkir su anbarlarında ehtiyat su həcmlərinin saxlanılması məqsədilə Mingəçevir su anbarından Kür çayının aşağı axınına saniyədə 700 kubmetr həcmində su buraxılışı həyata keçirilir. Buraxılan suyun maneəsiz və təhlükəsiz şəkildə Xəzər dənizinə ötürülməsi üçün Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Regional Su Meliorasiya Xidməti tərəfindən müvafiq qabaqlayıcı tədbirlər görülür.

Həmçinin Kür çayının Zərdab rayonunun Şıxbağı, Mehdilər və Əlibəyli kəndlərinin ərazisindən keçən hissələrində bir neçə evi və əkin sahələrini su basması ilə bağlı yayılan xəbərlərə də münasibət bildirilib. “Zərdab rayonunun qeyd olunan kəndlərində müşahidə edilən su basma halları əsasən çayın mühafizə zonasında inşa edilmiş fərdi yaşayış evlərinin həyətyanı sahələrini əhatə edib. Bu hal son günlərdə intensiv yağıntılar nəticəsində Kür çayına tökülən Türyançay, Girdmançay, Qarqarçay və digər çaylarda suyun səviyyəsinin artması ilə əlaqədardır. Hazırda bir sıra ərazilərdə Kür çayında suyun səviyyəsində azalma müşahidə olunur. Xidmətin rəhbərliyi ərazilərdədir, yerli istismar idarələri tərəfindən mütəmadi monitorinqlər aparılır və vəziyyət tam nəzarət altındadır”, - deyə məlumatda qeyd olunub.

Paylaş:
69

Aktual

Rəsmi

Redaktorun seçimi

Sizin üçün xəbərlər

Son xəbərlər

