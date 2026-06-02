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Cəmiyyət

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Qafar Ağayev17:25 - 02 / 06 / 2026
Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

May ayında sərnişinlər metro ilə 19 milyondan çox səfər ediblər.

1news.az xəbər verir ki, Bakı Metropoliteni QSC-nin məlumatına əsasən, ay ərzində ən çox sərnişin axını 1 673 358 nəfərlə “Koroğlu” stansiyasında qeydə alınıb.

Qeyri-iş günlərini əhatə edən 27–31 may tarixlərində isə sərnişinlər metrodan 2 134 080 dəfə istifadə ediblər.

NFC və QR bilet vasitəsilə ümumilikdə 9 222 099 ödəniş həyata keçirilib ki, bu da ödənişli istifadəçilərin 49,7 faizini təşkil edir. “Əlçatan metro” xidməti çərçivəsində isə 149 sifariş yerinə yetirilib.

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